الجزائر تعتذر عن عدم المشاركة في مسابقة "جائزة سلطان القاسمي" بمهرجان المسرح العربي

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، التي تقدم افتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، عن اعتذار دولة الجزائر عن عدم المشاركة بدورة المهرجان الحالية.



وافتتحت منذ قليل فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته السادسة عشرة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.

استهلت الافتتاحية فقرة فنية مميزة من إخراج المخرج الكبير خالد جلال، حيث قدمت فرق الأوبرا المصرية عروضا بالأزياء العربية التقليدية، والموسيقة العربية الشعبية من مختلف البلاد المشاركة في المهرجان هذا العام.

هذا بالاضافة لفقرة طبل ومزمار مصري والتي تفاعل معها الجمهور من مختلف البلاد.

ويشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشرة لـمهرجان المسرح العربي، وتقام هذه الدورة بتنظيم مشترك بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتاح الدورة الـ 16 لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة

يستهل حفل الافتتاح بفقرة فنية مميزة، يتبعها عرض فيلم توثيقي يستعرض ملامح الدورة الحالية، ليتم بعد ذلك تقديم أعضاء لجنة التحكيم للجمهور، كما يشهد الحفل إلقاء كلمة "اليوم العربي للمسرح" التي يقدمها الدكتور سامح مهران، تليها كلمة الكاتب إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ثم كلمة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري.

ويختتم الحفل بتكريم 17 شخصية من رموز المسرح المصري، تقديرًا لمسيرتهم الإبداعية وإسهاماتهم الجليلة في إثراء الفن العربي وهم: د. أبو الحسن سلام، الفنان أحمد بدير، د. أسامة أبو طالب، الكاتب بهيج إسماعيل، د.جلال حافظ،، د. سميرة محسن، الفنان عباس أحمد، الناقد عبد الرازق حسين، الناقدة عبلة الرويني، الفنان عصام السيد، الكاتبة فاطمة المعدول، الفنانة فردوس عبد الحميد، د. محمد شيحة، الفنان محمد صبحي، الفنان مراد منير، الفنان ناصر عبد المنعم، الفنانة نهى برادة.

كما يكرم خمس جهات مسرحية هي: الجمعية المصرية لهواة المسرح، المسرح الكنسي، فرقة الورشة، مركز الإبداع الفني، نوادي المسرح بالثقافة الجماهيرية.

مسابقة مهرجان المسرح العربي

تشهد هذه الدورة منافسة فنية رفيعة، حيث يتسابق 15 عرضًا مسرحيًّا تمثل 10 دول عربية للفوز بـ "جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي"، التي تعد من أرفع الجوائز المسرحية في المنطقة.

وبالتوازي مع المسابقة الرسمية، يعرض عقب حفل الافتتاح عمل مسرحي خارج إطار التنافس بعنوان "الجريمة والعقاب" للمخرج المصري محمود الحسيني، وذلك على خشبة مسرح الهناجر.

برنامج المسرح العربي

وإلى جانب العروض الخشبية، يولي المهرجان اهتمامًا كبيرًا بالجانب المعرفي، إذ يتضمن البرنامج ندوة فكرية موسعة بعنوان "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي"، يشارك فيها أكثر من 12 باحث متخصص يقدمون مجموعة من الأبحاث المحكمة.

كما يقام على هامش المهرجان معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح، يتزامن مع إطلاق 14 كتاب جديد متخصص في شؤون المسرح المصري، لتشكل مرجع علمي هام للمكتبة العربية.

الورش التدريبية بمهرجان المسرح العربي

وفي إطار السعي لتطوير المهارات الشابة، تمتد فعاليات المهرجان لتشمل ثلاث محافظات مصرية هي (الإسكندرية، والإسماعيلية، وأسوان)، وذلك عبر تنظيم 6 ورش تدريبية مكثفة، وتستهدف هذه الورش نقل الخبرات العملية للمسرحيين الشباب في مجالات الإخراج، والأداء، والإنتاج المسرحي، بما يضمن تواصل الأجيال وتطوير أدوات العمل المسرحي العربي.

