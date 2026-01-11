الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس راكبين أجنبيين ضبط بحوزتهما 10 كيلو من مخدر اكستازي بمطار القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة النزهة بحبس راكبين اجنبيين ضبط بحوزتهما 10 كيلو جراما من مخدر اكستازي بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت معلومات وردت لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام راكبين أجنبيين بحيازة كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة بقصد إدخالها إلى البلاد، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري بالتنسيق مع أمن المطار وتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 10 كيلو جراما من مخدر اكستازي. 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد مقابل مبالغ مالية. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة نيابة النزهة مخدر اكستازي مطار القاهرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مجلس النواب قانون مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

حبس مدرس لغة عربية تحرش بتلميذة عبر الواتس آب

ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية