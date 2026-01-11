مصطفى قمر يواصل جولته الغنائية في الولايات المتحدة ويتألق بحفل تكساس (صور)

18 حجم الخط

يواصل الفنان مصطفى قمر جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تألق خلال الحفل الذي أحياه مساء أمس في ولاية تكساس، وذلك بعد أيام قليلة من حفله الناجح في مدينة نيويورك يوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري.

وخلال حفل تكساس، قدّم مصطفى قمر باقة مميزة من أشهر أغانيه الكلاسيكية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، ومن أبرزها: الليلة دوب، حبيب حياتي، خبيني، مونيا، إلى جانب عدد من أعماله التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني.

وعلى صعيد آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا رابع أغاني ألبومه الجديد بعنوان «كداب»، وهي من كلمات أحمد سليم، وألحان مصطفى قمر، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفى أصلان.

وتأتي أغنية «كداب» بعد النجاح الذي حققته ثلاث أغنيات سابقة من الألبوم، والتي حصدت إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها أغنية «حبيت» من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى.

كما طرح قمر أغنيتي «أصل الأيام» من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية، و«اللي كبرناه» من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي، واللتين تصدرتا محركات البحث والترند فور طرحهما.

وعاد مصطفى قمر بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال ألبومه الجديد «قمر 25»، الذي يضم 25 أغنية متنوعة، حيث أعلن عن خطة طرح مبتكرة تعتمد على إصدار أغنية جديدة كل عشرة أيام، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بكل عمل على حدة.

وأكد قمر أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تحضير الألبوم بعد فترة غياب، مشيرًا إلى حرصه على تقديم ألوان موسيقية مختلفة ترضي جميع الأذواق، قائلًا: «الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل».

ويشهد ألبوم «قمر 25» تعاون مصطفى قمر مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم عمرو مصطفى، الذي يعود للتعاون معه في عدد من الأغاني بعد سنوات، إلى جانب الموزع كريم عبد الوهاب، في تجربة فنية تحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.

