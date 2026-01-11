الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مصطفى قمر يواصل جولته الغنائية في الولايات المتحدة ويتألق بحفل تكساس (صور)

مصطفي قمر
مصطفي قمر
18 حجم الخط

يواصل الفنان مصطفى قمر جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تألق خلال الحفل الذي أحياه مساء أمس في ولاية تكساس، وذلك بعد أيام قليلة من حفله الناجح في مدينة نيويورك يوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري.

وخلال حفل تكساس، قدّم مصطفى قمر باقة مميزة من أشهر أغانيه الكلاسيكية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، ومن أبرزها: الليلة دوب، حبيب حياتي، خبيني، مونيا، إلى جانب عدد من أعماله التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني.

وعلى صعيد آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا رابع أغاني ألبومه الجديد بعنوان «كداب»، وهي من كلمات أحمد سليم، وألحان مصطفى قمر، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفى أصلان.

وتأتي أغنية «كداب» بعد النجاح الذي حققته ثلاث أغنيات سابقة من الألبوم، والتي حصدت إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها أغنية «حبيت» من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى.

كما طرح قمر أغنيتي «أصل الأيام» من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية، و«اللي كبرناه» من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي، واللتين تصدرتا محركات البحث والترند فور طرحهما.

وعاد مصطفى قمر بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال ألبومه الجديد «قمر 25»، الذي يضم 25 أغنية متنوعة، حيث أعلن عن خطة طرح مبتكرة تعتمد على إصدار أغنية جديدة كل عشرة أيام، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بكل عمل على حدة.

وأكد قمر أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تحضير الألبوم بعد فترة غياب، مشيرًا إلى حرصه على تقديم ألوان موسيقية مختلفة ترضي جميع الأذواق، قائلًا: «الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل».

ويشهد ألبوم «قمر 25» تعاون مصطفى قمر مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم عمرو مصطفى، الذي يعود للتعاون معه في عدد من الأغاني بعد سنوات، إلى جانب الموزع كريم عبد الوهاب، في تجربة فنية تحمل العديد من المفاجآت لجمهوره. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل مصطفي قمر في تكساس مصطفي قمر في تكساس الفنان مصطفي قمر حفل مصطفي قمر
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

عدد حلقات مسلسل لعبة وقلبت بجد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية