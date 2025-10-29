الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مصطفى قمر يطرح أغنية "اللي كبرناه"

مصطفي قمر
مصطفي قمر

طرح الفنان مصطفي قمر منذ قليل أغنية “اللي كبرناه”، أولى أغاني ألبوم قمر 25 وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى قمر الجديدة

أغنية اللي كبرناه لمصطفى قمر من كلمات أحمد شكري ومن ألحان فارس فهمي ونوزيع كريم عبد الوهاب وماستر أمير محروس، كما أن الفيديو تضمن الذكاء الاصطناعي في بعض المشاهد.

وكان كشف الفنان مصطفى قمر، عن سبب تأجيل ألبومه الجديد الذي كان من المقرر طرحه يوم 30 سبتمبر.

 

ألبوم مصطفى قمر 

وقال مصطفى قمر، إن سبب التأجيل هو أنه يعد مفاجاة للجمهور مؤكدا أنه صور فيديوهين من ضمن الألبوم بطريقة “lyrics video”، كما أنه سيغني أغنية من ألحانه.

وأعلن النجم مصطفى قمر عن استعداده لإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، ويضم 25 أغنية متنوعة، يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبية وغيرهم، ويأتي الألبوم محملًا بالعديد من المفاجآت الموسيقية التي تعكس تنوعًا كبيرًا في الألوان الغنائية

ومن المقرر أن يتم طرح 14 أغنية من الألبوم خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 في صيف 2026، ويقدم قمر خلال الألبوم مزيجًا من الألحان والأفكار الجديدة التي يراهن عليها لإرضاء جمهوره، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الموسيقى.

ويبدأ مصطفى قمر أولى خطوات إطلاق الألبوم بطرح 3 أغانٍ يوم 30 سبتمبر الجاري، وهي:"حبة استجمام" و"اللي كبرناه" و"أصل الكلام"، وكل أغنية تحمل طابعًا خاصًا من حيث الفكرة والمضمون، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو ريليكس.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغانٍ، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

وطرح النجم مصطفى قمر بوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم قمر 25، وظهر من خلاله بلوك جديد نال إعجاب جمهوره.

ألبوم "قمر 25" يأتي ليؤكد مكانة مصطفى قمر كأحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بخطوات مدروسة وموسيقى تواكب تطلعات الجمهور.

