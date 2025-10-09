مصطفى قمر يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم بأغنية "أنا المصري" (فيديو)

احتفل النجم مصطفى قمر بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، وطرح جزء من أغنية “أنا المصري”.

وقال عبر حسابه بـ"إنستجرام": "أنا المصري في كل زمان بحقق معجزاتي بإيدي ومش بس اللي في الأماكن مبروك لمصر رفعتو راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا في كاس العالم بحبك يا مصر بحبك يا بلدي".



وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.







جاء الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 8 بعد عرضية متقنة من زيزو استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي، قبل أن يوقع الملك المصري على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استقبلها صلاح مباشرة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة داخل الشباك.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

ولعب المنتخب الوطني المباراة ضد جيبوتي بتشكيل مكون من: في حراسة محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، وحمدي فتحي، ومحمد حمدي، وفي الوسط مروان عطية، أحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه، وفي الهجوم إبراهيم عادل، محمد صلاح، ومصطفى محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.