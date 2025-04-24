هذا ما قالته عن مسلسل لام شمسية،المطرب أحمد محسن يكشف حقيقة مغادرة إيمان الطوخي لمصر

كشف المطرب أحمد محسن ابن شقيقة إيمان الطوخي عن العديد من الحقائق الجديدة حول اختفاء الفنانة المعتزلة لمدة 28 عام وحقيقة مغادرتها للبلاد.

أكد أحمد محسن خلال لقاء مع أحد البرامج المذاعة على منصات التواصل الاجتماعي، أن الفنانة إيمان الطوخي لم تغادر أرض مصر، موضحًا: “ خالتي إيمان لم تهاجر أبدا كما يُشاع، هي مستقرة في مصر منذ سنوات ولم تغادرها”

وأضاف: “كانت مقيمة مع والدتها إلى أن توفاها الله منذ 8 سنوات، وهي لا تخرج من المنزل أبدًا، ولا تستخدم السوشيال ميديا ابدًا، ولا الهواتف الذكية، وتستخدم موبايل من طراز قديم.”

وتابع: “ابتعدت عن أي عمل فني ولا تنزل من منزلها إلا للضرورة القصوى بسبب الضغوط التي تعرضت لها في الوسط الفني"

وشدد الفنان أحمد محسن أن الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي لم تنجب أي أطفال فهي لم تتزوج، موضحًا أن الفتاة التي تدعي أنها ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست ابنتها ولا تقربها، ولا يعرفوا من هي."

وختم المطرب أحمد محسن أن آخر ما شاهدته الفنانة إيمان الطوخي هو مسلسل "لام شمسية"، مؤكدًا على أعجبها به الشديد بالعمل وأشادت به.

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