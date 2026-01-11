"وجع القلب".. في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

صدر عن دار نفرتيتي للطباعة والنشر ديوان (وجع القلب) للكاتب الصحفي رفعت حسن الزهري الذي يضم العديد من القصائد بالشعر الحر الفصيح والعامي.. وهو تجسيد حي للوجع الذي تتقاذفه عواصف نبضاته.

وتحاول قصائد الديوان التعبير عن مكنون القلوب التي وجعها ألم الوجد للمحبوب.. ما بين صد وإعراض وهجر.. ما بين إقبال وإدبار وخداع.. ما بين حب ضائع كان كالوهم جاء ضد مقادير الزمن.. وحب قائم باق حتى بعد أن فارق الأحبة دار الحياة إلى دار البقاء..وحب مستمر طالما استمرت الحياة.



القصائد تجسيد حي للوجع المدفوع بعواطف مشبوبة عطشى لقطرات من نهر الحبيب البخيل..فإن حب الأسمى المفارق هو نبع دافق بموفور المشاعر المرهفة..وهو دافع لحياة المثل العليا.. وبلسم الجراح.



من قصيدة "أبي":

أَبِي مَوَالُ الْمَسَاء

رَهْنُ النِدَاء

لِلضَّعِيفَ السَّنَد

يَجُودُ بِالْمَدَد

أَبِي لِلْحَقِ الْعَمَد

عَاشَ فِي كَبِد

أَبِي الضِّيَاء

أُنْشُودَةُ السَّمَاء

كَلِمَاتُ أَبِي سَكِّينَة

أَزَهَّارٌ فِي خَمِيلَة

أَبِي الدَّوَاء

يَجْرِي فِي الدِّمَاء

.....

من قصيدة "تاج حسن":

كَالْطَّيْفِ كَالْنُّور

سَاعَةَ الْبُكُور

أُمِّيَّ لَحْنِ الطُّيُور

تُوقِظُ سَاكِنَ الْقُبُور

هَائِمًا بِهَمْسٍ وَلَمْسٍ أَخُور

وَمَا بِي مِنْ خُدُور

أَصْحُو مُقْبِلًا مَسْرُور

***

كَلِمَاتُ أُمِّي زُهُور

نَظَرَتْهَا حُبور

أَتُوَضَّأُ بِوَجْهِهَا الطَّهُور

أُصَلِّي عِنْدَ قَدَمِهَا النُّور

تَدْعُو يُجِيبُهَا رَبُّ غَفُور

....

من قصيدة "جيهان":

هَلَّت فَأَطَلَّ النُّور

وَرَقَ الْقَلْبُ فِي حُبور

ثَغْرُهَا يَفُوهُ الْعَبِير

وَالْكَلِمَاتُ فَرَّاشَاتُ تَدُور

كَالْطَّيْفِ كَالْشُّعُور

يَلْثُم وَجْنَاتِ الزُّهُور

......

من قصيدة "البدر أحتجب ":

ذَلِكَ الْبَدْرُ تُخْفِيهِ السُّحْب

طَالَ الْغِيَابُ خَلْفَ الحُجُب

رَامَ الْقَلْبُ بَدْرًا عَنْهُ يَغِب

عَلِيلٌ وَالْمَوْتُ مِنهُ إِقْترَب

أَيَضِنُ بِجَمَالِهِ عَمِّنَّ أَحَب

أَلِغَيْرِنَا أَخَلَصَ واِسطَحَب

كَمْ شَكَّا الْفُؤَادُ كَمْ طَلَب

كَمْ أَرْسَلَ شَفِيعًا كَمْ كَتب

.......

من قصيدة "عساها تعود":

إِنْ نَدَمَ الْقَلْبُ وَأَسَفَ الْجَفَاء

حِينَ تَذُوبُ فِي اللَيْلِ السَمَاء

أَوْ شَاخَ الزَهْرُ وَعَزَّ اللِقَاء

وَأَدَبَرَ الرَبِيعُ يَطِويهِ الْفَنَاء

وَنَاحَ الطَيْرُ عَوِيلًا وَبُكَاء

أُذْكُرِي طِيفًا دَعَاكِ لِلْبَقَاء

...

من قصيدة "شقاء قلب":

ذلك القلب ما أشقاه

ينثر النور حلو الشفاه

كم روى الزهر من دماه

وتغنى الطير في ضياه

ملاذ الضعيف أرضه وسماه

......

يذكر أن ديوان "وجع القلب" سيعرض في جناح دار نفرتيتي للطباعة والنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد ما بين يوم 21 يناير حتى يوم 3 فبراير 2026.

