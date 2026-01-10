الأحد 11 يناير 2026
الصحفيين تسلّم أرض مدينة الصحفيين للوطنية للمقاولات وبيرلا العقارية

تسليم أرض مدينة الصحفيين،
تسليم أرض مدينة الصحفيين، فيتو
سلمت لجنة من نقابة الصحفيين، اليوم السبت، أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، وذلك في إطار بدء إجراءات تطوير وإنشاء المدينة.

ومثّل النقابة في عملية التسليم كل من خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي وكيلا النقابة، إلى جانب الدكتور طارق نصر الدين وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير مركز الاستشارات الهندسية بالكلية (استشاري النقابة بالمشروع)، وسعيد حسني مدير عام النقابة، وعدد من ممثلي الإدارتين المالية والقانونية.

وجرى تسليم الأرض إلى ممثلي الشركة الوطنية، برئاسة اللواء عصام جلال رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الزيني رئيس مجلس إدارة شركة بيرلا العقارية.

وتعد مراسم التسليم أولى خطوات تنفيذ مشروع مدينة الصحفيين، وذلك بعد عشرة أيام من توقيع التعاقد بين الأطراف المعنية.

وأكد مسؤولو الشركة الوطنية وشركة بيرلا العقارية أنهم أعدّوا مخططًا لمدينة عصرية تليق بالصحفيين، مشددين على التزامهم بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة، وبالمساحات المتفق عليها مع النقابة، مع الحرص على استكمال الإجراءات الإدارية واستخراج التراخيص اللازمة في أسرع وقت.

يشار إلى أن مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة هو الاستشاري الهندسي للنقابة والمسؤول عن المشروع، وقد تولى إعداد المخطط الرئيسي، إلى جانب مراجعة واعتماد التصميمات النهائية، ومتابعة مراحل التنفيذ.

