اقتصاد

رابطة مصنعي السيارات تكشف عن انخفاضات متوقعة في الأسعار الفترة المقبلة

أسعار السيارات، أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات يشهد حالة من الركود الملحوظ في الوقت الراهن، مع ضعف واضح في حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى وعي المستهلك المصري وحسن تقديره لتوقيت الشراء.

مصعني السيارات: المستهلك يترقب استقرار أسعار السيارات قبل اتخاذ قرار الشراء

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن المواطنين يفضلون التريث في شراء السيارات انتظارًا لاستقرار الأسعار، خاصة في ظل تداول أخبار مستمرة عن انخفاضات محتملة في السوق، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التطورات لحين الوصول إلى أفضل سعر ممكن.

 

رابطة مصنعي السيارات توجه نصيحة للمواطنين بين الشراء الفوري للسيارات والانتظار

ووجّه الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات نصيحة للراغبين في شراء سيارة، مؤكدًا أن من لديه حاجة فعلية لاقتناء سيارة يمكنه الإقدام على الشراء في الوقت الحالي، دون انتظار، أما من لا تمثل السيارة له ضرورة ملحّة فيمكنه تأجيل قرار الشراء حتى تستقر أوضاع السوق بشكل أكبر.

رابطة مصعني السيارا: السيارات الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالانخفاضات المتوقعة

توقعات أسعار السيارات، وأشار خالد سعد إلى أن أي انخفاضات مرتقبة في أسعار السيارات ستتركز بشكل أساسي في شريحة السيارات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الفئات التي تقل أسعارها عن مليون جنيه هي الأكثر عرضة للتراجع السعري خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالفئات الأعلى سعرًا.

