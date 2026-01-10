السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب على موقع البورصة المصرية

مؤشرات الذهب
مؤشرات الذهب
18 حجم الخط

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية، خلال التعاملات ليسجل سعر جرام الذهب حوالي 6819 جنيها للعرض.

وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية. 

اقرأ التالى: مفاجآت فى أسعار الذهب اليوم 

 

مؤشر الذهب 
مؤشرات الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6770 جنيها - شراء - للطلب.
  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6819 جنيها - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

الذهب في البورصة المصرية

ويشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.  

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

مؤشرات الذهب 
مؤشرات الذهب، فيتو 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية؛ نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات: 

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب في البورصة الذهب عيار 24 بالبورصة الذهب عيار 24 الذهب الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية الإستثمار في الذهب جرام الذهب عيار 24 بالبورصة جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية مخاطر التضخم مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية

مواد متعلقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

زيادة في أسعار سبائك الذهب بجميع الأوزان بدون إضافة المصنعية

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

استقرار الفرنك السويسري أمام الجنيه

اليورو يحافظ على استقراره في 5 بنوك مصرية بتعاملات السبت (تحديث لحظى)

ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية