عمر كمال يطير إلى الولايات المتحدة في جولة حفلات تبدأ 5 فبراير

يستعد مطرب المهرجانات واللون الشعبي عمر كمال لشد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية الكبرى التي تبدأ في الخامس من فبراير المقبل، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مؤخرًا وتصدره "التريند" بأعماله وأخباره المثيرة للجدل.

 


تأتي هذه الجولة تلبيةً لطلب الجاليات العربية في أمريكا، حيث من المقرر أن تشمل الجولة عدة ولايات ومدن كبرى، من بينها (نيويورك، شيكاغو، ديترويت، ولوس أنجلوس). 

ويقدم عمر كمال خلال حفلاته باقة من أشهر أغانيه التي حققت ملايين المشاهدات، مثل "بنت الجيران"، "ضيعنا"، "أنتي قلبي"، بالإضافة إلى أحدث أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرًا.

 

استعدادات خاصة وبروفات مكثفة


بدأ عمر كمال بالفعل في إجراء بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية، لتقديم عروض فنية تتناسب مع الجمهور المغترب، حيث يسعى لتقديم "توليفة" تجمع بين الإيقاع الشعبي الراقص وبين الأغاني الرومانسية التي اشتهر بها، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن الحفلات الخارجية لها طابع خاص ومسؤولية كبيرة لتمثيل الفن المصري بالخارج.

 

نجاح دولي متصاعد


تأتي جولة أمريكا بعد سلسلة من النجاحات الدولية التي حققها عمر كمال في جولات سابقة بأوروبا ودول الخليج، وهو ما يعكس اتساع قاعدة جماهيرية "موسيقى المهرجانات" وتخطيها للحدود المحلية لتصبح مطلبًا في المهرجانات والحفلات العالمية.

 

تفاصيل الحجز والإقبال


من المتوقع أن تشهد حفلات الجولة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أعلنت بعض الشركات المنظمة عن طرح التذاكر عبر مواقعها الرسمية، مع وجود مؤشرات على نفاذ فئات الـ "VIP" في وقت قياسي بمجرد الإعلان عن المواعيد.

 

يذكر أن عمر كمال كان قد تصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد كشفه عن نجاحاته المادية وكفاحه "من تحت الصفر"، لتأتي هذه الجولة وتؤكد استمراره في حصد ثمار هذا الكفاح على المستوى الفني والمهني.

 

