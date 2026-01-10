تحقيقات موسعة في وفاة شاب داخل مصنع بالصف بعد غلق مكبس حديد عليه

السبت 10 يناير 2026
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شاب فقد حياته خلال عمله بشركة في قرية بالصف، حيث تعرض لإصابات نتيجة غلق مكبس حديد عليه، انتهت بمصرعه. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

وكشفت التحريات أن شابا يدعى "يوسف صبري"، يعمل بالشركة، أغلق عليه مكبس حديد، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تفاصيل مصرع شاب داخل شركة بالصف

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخص داخل شركة، بإحدى قرى الصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

