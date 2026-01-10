السبت 10 يناير 2026
ضبط 203 كيلو سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

ضبط سلع غذائية فاسدة
ضبط سلع غذائية فاسدة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عدة حملات على الأسواق  بدائرة مركز طنطا، مسفرة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة والتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد البترولية، وغلق عدد من المنافذ التموينية المخالفة وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبناءً على تعليمات المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وتوجيهات المهندس ناصر العفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية بتكثيف الحملات التموينية والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش والتلاعب.

وشنت مديرية التموين بالغربية حملتين تموينيتين موسعتين بدائرة مركز طنطا إحداهما بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقتي غرب ووسط الدلتا وأسفرت الحملات عن ضبط تصرف غير قانوني في كمية قدرها 203 كيلوجرامات من السكر التمويني لدى أحد تجار التموين بالمخالفة للقواعد المنظمة لصرف السلع المدعمة.

كما تم تحرير 2 محضر غلق وعدم مزاولة نشاط بحق عدد من تجار التموين المخالفين إلى جانب ضبط 7 أطنان من الأرز منتهي الصلاحية داخل أحد مضارب الأرز تمهيدًا لإعادة تدويره وطرحه للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وفي سياق متصل تم تحرير محضر تجميع 1000 لتر سولار بأحد طلمبات الرصيف بدون ترخيص بقصد الاتجار غير المشروع وبيعه في السوق السوداء بما يمثل إهدارًا للمواد البترولية المدعمة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة لحوم غير مرخصة عُثر بداخلها على كميات كبيرة من مصنعات الدواجن واللحوم منتهية الصلاحية بلغت نحو 1000 كيس بأوزان مختلفة، وذلك قبل طرحها بالأسواق في مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لمراقبة السلع الغذائية.

وأكدت مديرية التموين بالغربية أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، مشددة على استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو غش تجاري حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.

الجريدة الرسمية