رويترز: قسد تنفي سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود بحلب

‌‏نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود في حلب، بحسب وكالة "رويترز"، فيما أعلنت وكالة “سانا” أن انتحاريا تابعا لتنظيم قسد بتفجير نفسه في حلب، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وجاء النفي بعد أقل من ساعة من إعلان الجيش السوري انتهاء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود في الجهة الشمالية لمدينة حلب بشكل كامل بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة.

وقال الجيش السوري إنه أنهى تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، في إشارة إلى سيطرته على المنطقة من المسلحين الأكراد.

اتفاق أمريكي أردني لدعم سوريا

إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، وبحث معه تطورات الأوضاع في سوريا "في سياق التعاون والتنسيق" لدعم الحكومة السورية في جهود ضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.

وأضاف البيان أن الصفدي بحث أيضا التطورات في حلب مؤكدا التزام بلاده والولايات المتحدة بدعم تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب وضمان أمن وسلامة جميع المواطنين.

وأكد الصفدي وبراك استمرار العمل على تطبيق خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا، وفق البيان.

اتصالات أردنية مع الشيباني

والجمعة، أجرى وزير الخارجية الأردني اتصالا مع نظيره السوري أسعد الشيباني وبحث معه تطورات الوضع معبر عن موقف الأردن في دعم الحكومة السورية في حماية أمن سوريا واستقرارها.

وتجددت المواجهات بين "قسد" والجيش السوري عقب محادثات عقدت الأحد الماضي لتنفيذ اتفاق مارس الذي وقع في 10 مارس 2025، يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتائج عملية لتطبيق الاتفاق.

وأدت المواجهات إلى نزوح نحو 159 ألف شخص من أحياء محافظة حلب، فيما أعلنت محافظة حلب، في بيان الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

مصادرة أسلحة ثقيلة تابعة لتنظيم قسد

وكانت قوات الجيش السوري قد صادرت في وقت سابق عددًا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل حي الشيخ مقصود بحلب، كانت تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لاستهداف أحياء مدينة حلب.

كما اتهمت وزارة الدفاع السورية قوات “قسد” بمنع أهالي حي الشيخ مقصود من مغادرة الحي لتستخدمهم كدروع.

