أخبار الاقتصاد اليوم: بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء خاصية الاسترداد من تطبيق BM online.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار سعر الدولار.. تفاصيل مزاد الجمارك المقبل لبيع مركبات النيابات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع الجاري وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.



سعر الدولار في البنك المركزي

47.19 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك الأهلي المصري

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجارى CIB

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصرى.

المركزي للإحصاء يعلن معدل التضخم خلال ديسمبر 2025 غدا



مؤشر التضخم ، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا السبت، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر 2025



ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم



سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 9 يناير 2026، بنحو 35 جنيها، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6880جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6015 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5160 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 48120 جنيهًا في محلات الصاغة.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

تفاصيل مزاد الجمارك القادم لبيع مركبات النيابات يناير 2026

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم بيع كبير بالمزايدة العلنية لعدد متنوع من مركبات النيابات، وذلك على جلستين خلال شهر يناير 2026.

مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات يناير 2026

وأوضحت الهيئة أن جلسة المزاد الأولى ستُعقد يوم 11 يناير 2026، وتشمل بيع سيارات بيك آب وملاكي إلى جانب موتوسيكلات، من ماركات متعددة من بينها: تويوتا، هيونداي، شيفروليه، مرسيدس، نيسان، إيسوزو، جيب شيروكي، مازدا، دايو، سوزوكي، ميتسوبيشي، هوندا، رينو، فيات، بيجو، كيا، لادا، وغيرها، وبموديلات وطرازات مختلفة.

وتُعقد جلستا المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا. وحددت الهيئة ثمن كراسة الشروط بـ400 جنيه، مع سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه، ويتم سداد 30% فور رسو المزاد، على أن يُستكمل باقي الثمن خلال 15 يومًا.

وأكدت الهيئة أن البيع يتم بدون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع، ويمكن للراغبين الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بـأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج 2، مع الالتزام بكافة الشروط الواردة بالكراسة.

بنك مصر يكشف حقيقة الغاء خاصية الاسترداد من تطبيق BM online

يتزايد الاستفسار خلال الفترة الأخيرة من عملاء بنك مصر حول حقيقة إلغاء خدمة الاسترداد من خلال تطبيق البنك على الإنترنت BM online.

وأجاب مسئولو بنك مصر أن خدمة الاسترداد من خلال تطبيق البنك BM online تعمل بصورة طبيعية، وفي حالة مواجهة العملاء مشكلة أثناء استخدام التطبيق يمكنهم التواصل مع فريق البنك، وتوضيح شكواكهم عبر احد الوسائل الواردة بالرابط الآتي:

https://bnkmsr.com/3NyZvIW

كما يمكن للعملاء التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر اتصالهم بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24/7 أو من خلال التواصل على المحادثة الفورية من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر علي الرابط التالى https://www.banquemisr.com/ar

