6 طرق بسيطة للتخلص من "دمل العين" بالمنزل

يعد "شحاذ العين" أو ما يعرف بـ "الدمل"، عدوى بكتيرية تصيب بصيلات الرموش أو الغدد الدهنية في جفن العين، وتحدث هذه الإصابة نتيجة انسداد هذه الغدد وتلوثها بالبكتيريا، خاصة عند ملامسة العين بأيد غير نظيفة أو حكها باستمرار.

ويظهر هذا الدمل عادة على الحافة الخارجية للجفن أو أسفله مباشرة، وتكون على شكل نتوء يشبه "البثرة" يحيط به احمرار، ورغم أنها قد تبدأ في التحسن خلال أيام، إلا أن بعضها قد يستغرق أسبوعين للتعافي التام، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

6 طرق للتخلص من دمل العين بالمنزل

للبدء في رحلة العلاج المنزلي، من الضروري غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل لمس المنطقة المصابة، ويمكن تجربة الخطوات الست التالية لتسريع الشفاء:

1. الكمادات الدافئة

تعد الكمادات الدافئة الوسيلة الأكثر فعالية، حيث يساعد الحرارة على تصريف الدمل تلقائيا، وينصح بوضع قطعة قماش نظيفة ومبللة بالماء الدافئ على العين لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، عدة مرات يوميا، مع مراعاة استخدام قطعة قماش جديدة في كل مرة لتجنب نقل العدوى.

ويشاع أن أكياس الشاي الأخضر تعالج دمل العين لخصائصها المضادة للالتهاب، ورغم فوائدها لبعض أمراض العيون مثل الجفاف، إلا أنه لا يوجد دليل علمي يثبت تفوقها على الكمادات الدافئة التقليدية، بل قد تتسبب في تهيج العين أو إدخال شوائب إليها.

2. الأدوية

يمكن استخدام المسكنات المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الألم، كما يمكن استخدام المراهم الحيوية في حال وصى بها الطبيب.

3. تنظيف الجفن بـ "شامبو الأطفال"

نظرا لكونها عدوى بكتيرية، فإن النظافة أمر جوهري، وينصح باستخدام شامبو الأطفال المخفف بالماء الدافئ لمسح الجفن برفق باستخدام قطنة نظيفة، والابتعاد عن الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية أو عطور قوية.

4. التوقف التام عن استخدام المكياج

يؤدي المكياج إلى تأخير عملية الشفاء ويزيد من تهيج المنطقة، ومن الضروري التخلص من مستحضرات تجميل العين (مثل الماسكارا والكحل) التي استخدمت أثناء فترة الإصابة، وتنظيف الفرش جيدا لمنع تكرار العدوى مستقبلا.

5. تجنب العدسات اللاصقة

يجب التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة حتى يشفى الدمل تماما؛ لأن البكتيريا قد تنتقل إليها وتسبب عدوى متكررة، كما أن تورم الجفن قد يجعل ارتداءها غير مريح ومؤذيا للعين.

6. لا تحاول "فقء" الدمل

يحذر الأطباء بشدة من محاولة الضغط على الدمل أو فتحه، فهذا التصرف قد يؤدي إلى انتشار العدوى بشكل أعمق في أنسجة العين المحيطة ويتسبب في أضرار جسيمة.

متى يجب عليك استشارة الطبيب فورا؟

دمل العين نادرا ما يختفي خلال 24 ساعة، وغالبا ما يحتاج من 7 إلى 10 أيام، ولكن، يجب التوجه للمختص في الحالات التالية:

عدم تحسن الأعراض بعد مرور أسبوعين.

الشعور بألم شديد أو زيادة مفاجئة في حجم الدمل.

تأثر الرؤية أو حدوث نزيف في المنطقة.

انتشار الاحمرار إلى الوجنتين أو أجزاء أخرى من الوجه.

ظهور أعراض مثل الحمى، أو صعوبة في فتح العين.

الاشتباه في حالات أخرى تشبه الدمل، مثل "كيس دهني" أو رواسب دهنية ناتجة عن الكوليسترول.

