وصفات من الطبيعة لعلاج الهالات السوداء حول العين

تُعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا بين النساء، وهي لا تقتصر فقط على الإرهاق أو السهر، بل قد تكون نتيجة مجموعة من العوامل الصحية والنفسية ونمط الحياة.





ومع تزايد الوعي بأهمية العناية الطبيعية بالبشرة وتجنب المواد الكيميائية القاسية، أصبح الاتجاه إلى العلاج الطبيعي للهالات السوداء خيارًا آمنًا وفعّالًا على المدى الطويل، خاصة للبشرة الحساسة المحيطة بالعينين.

ما هي الهالات السوداء ولماذا تظهر؟

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الهالات السوداء هي تغيّر في لون الجلد أسفل العينين، وقد تميل إلى اللون البني أو الأزرق أو البنفسجي، وذلك حسب السبب الرئيسي ودرجة البشرة.



من أهم أسباب ظهورها: قلة النوم، التوتر النفسي، الإرهاق المزمن، العوامل الوراثية، فقر الدم ونقص الحديد، الجفاف، التعرض المستمر للشاشات، ضعف الدورة الدموية، والحساسية المزمنة.



كما تلعب رقة الجلد حول العينين دورًا كبيرًا في إبراز الأوعية الدموية أسفله، ما يجعل اللون الداكن أكثر وضوحًا.



أهمية العلاج الطبيعي للهالات السوداء

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن العلاجات الطبيعية تمتاز بأنها لطيفة، قليلة التكلفة، ويمكن تطبيقها بانتظام دون القلق من آثار جانبية.

كما أنها تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، مثل الجفاف وضعف الدورة الدموية ونقص التغذية، بدلًا من الاكتفاء بإخفاء اللون الداكن مؤقتًا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



الكمادات الباردة

البرودة تساعد على تضييق الأوعية الدموية وتقليل الاحتقان حول العينين.

يمكن استخدام شرائح الخيار البارد، أو ملاعق معدنية محفوظة في الثلاجة، أو كمادات ماء بارد.

توضع على العينين لمدة 10–15 دقيقة يوميًا، ما يساهم في تقليل الانتفاخ وتفتيح لون الجلد تدريجيًا.



الخيار وماء الورد

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة التي ترطّب البشرة وتخفف الالتهاب. أما ماء الورد فيُعرف بخصائصه المهدئة والمنعشة.

يمكن نقع قطعتين من القطن في ماء الورد ووضعهما على العينين، أو استخدام عصير الخيار مباشرة. الانتظام في هذا الروتين يعطي نتائج ملحوظة خلال أسابيع.



زيت اللوز الحلو

يُعد زيت اللوز الحلو من أفضل الزيوت الطبيعية لمنطقة تحت العين، لاحتوائه على فيتامين E وأحماض دهنية مغذية.

يساعد التدليك الخفيف بزيت اللوز قبل النوم على تحسين الدورة الدموية، ترطيب الجلد، وتقليل التصبغات.

يُفضّل تدليك المنطقة بحركات دائرية لطيفة دون ضغط.



جل الألوفيرا

جل الصبار الطبيعي يحتوي على خصائص مرطبة ومجددة للخلايا، كما يساعد على تهدئة الجلد المتعب.

يمكن وضع طبقة رقيقة من جل الألوفيرا أسفل العينين وتركها لمدة 15 دقيقة أو حتى الصباح إذا لم يسبب تحسسًا.

الاستخدام المنتظم يعزز مرونة الجلد ويقلل من اسمرار المنطقة.



الشاي الأخضر أو الأسود

أكياس الشاي تحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر الهالات السوداء.

بعد نقع أكياس الشاي في ماء ساخن وتركها لتبرد، توضع على العينين لمدة 10 دقائق.

هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص للهالات الناتجة عن التعب وضعف الدورة الدموية.

أسباب الهالات السوداء



دور التغذية في علاج الهالات السوداء طبيعيًا

لا يكتمل العلاج الطبيعي دون الاهتمام بالتغذية. نقص الحديد وفيتامين B12 وفيتامين C من الأسباب الشائعة لاسمرار تحت العين.



وتنصح خبيرة العناية بالبشرة، بالإكثار من الخضروات الورقية، البنجر، الرمان، البرتقال، الفراولة، والمكسرات.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا ضروري للحفاظ على ترطيب الجلد ومنع مظهر الإرهاق.

النوم ونمط الحياة الصحي

النوم الكافي والعميق من أهم العوامل في علاج الهالات السوداء.

يُفضل النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، مع رفع الرأس قليلًا لتقليل احتباس السوائل حول العينين.

كما أن تقليل التوتر، ممارسة تمارين الاسترخاء، والابتعاد عن الشاشات قبل النوم ينعكس بشكل مباشر على نضارة منطقة العين.



متى نحتاج لاستشارة الطبيب؟

إذا استمرت الهالات السوداء رغم الالتزام بالعلاج الطبيعي ونمط الحياة الصحي، فقد يكون السبب طبيًا مثل فقر الدم، الحساسية المزمنة، أو اضطرابات هرمونية. في هذه الحالة، يُنصح بإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب وعلاجه من الجذور.

