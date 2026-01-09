الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بصمات يمنية تصور الطبيعة والتراث في "زياد بكير" بالأوبرا

جانب من معرض بصمات
جانب من معرض بصمات يمنية
18 حجم الخط

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض هيئة شباب اليمن باتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والذي يحمل عنوان بصمات يمنية ويفتتح في الخامسة مساء الأحد 11 يناير ويستمر حتى الإثنين 12 يناير في قاعة زياد بكير في المكتبة الموسيقية.

معرض بصمات يمنية بالأوبرا

يضم معرض بصمات يمنية مجموعة من إبداعات 30 تشكيلى تتنوع بين اللوحات المنفذة بالألوان الزيتية والخامات المختلفة إلى جانب عدد من الأعمال اليدوية التى تعكس الطبيعة والتراث فى جمهورية اليمن.

يأتي المعرض فى إطار جهود وزارة الثقافة للتواصل الإبداعى مع الأشقاء العرب بهدف دعم وتشجيع المتميزين وإبراز طاقاتهم الفنية إلى جانب إلقاء الضوء على رؤاهم فى مجال التشكيل والأعمال اليدوية.

قاعة زياد بكير 

جدير بالذكر أن قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، هى إحدى قاعات الفنون التشكيلية داخل الأوبرا وتستضيف العديد من المعارض الفنية والفعاليات الثقافية المتنوعة لفنانين موهوبين وشباب وتعتبر جزء من مركز الإبداع الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية قاعة زياد بكير معرض بصمات يمنية
ads

الأكثر قراءة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

خدمات

المزيد

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية