بصمات يمنية تصور الطبيعة والتراث في "زياد بكير" بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض هيئة شباب اليمن باتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والذي يحمل عنوان بصمات يمنية ويفتتح في الخامسة مساء الأحد 11 يناير ويستمر حتى الإثنين 12 يناير في قاعة زياد بكير في المكتبة الموسيقية.

معرض بصمات يمنية بالأوبرا

يضم معرض بصمات يمنية مجموعة من إبداعات 30 تشكيلى تتنوع بين اللوحات المنفذة بالألوان الزيتية والخامات المختلفة إلى جانب عدد من الأعمال اليدوية التى تعكس الطبيعة والتراث فى جمهورية اليمن.

يأتي المعرض فى إطار جهود وزارة الثقافة للتواصل الإبداعى مع الأشقاء العرب بهدف دعم وتشجيع المتميزين وإبراز طاقاتهم الفنية إلى جانب إلقاء الضوء على رؤاهم فى مجال التشكيل والأعمال اليدوية.

قاعة زياد بكير

جدير بالذكر أن قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، هى إحدى قاعات الفنون التشكيلية داخل الأوبرا وتستضيف العديد من المعارض الفنية والفعاليات الثقافية المتنوعة لفنانين موهوبين وشباب وتعتبر جزء من مركز الإبداع الفني.

