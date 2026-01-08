الخميس 08 يناير 2026
أنجبت منه سفاحًا، إحالة أوراق متهم باغتصاب شقيقة زوجته إلى مفتي الجمهورية

جنايات المنصورة،فيتو
قضت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهم باغتصاب شقيقة زوجته إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي لإعدامه فيما نُسب إليه من اتهامات، في القضية رقم 5421 لسنة 2025 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 837 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وصدر الحكم برئاسة  المستشار محمد أحمد البهنساوي وعضوية كل من المستشار محمد محمد عطية، المستشار عبد العزيز متولي عبد العزيز.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم إبراهيم ع ال، بالتعدي جنسيًا على شقيقة زوجته، مستغلًا حداثة سنها وإقامتها بمسكن زوجية شقيقتها، حيث أشارت التحقيقات إلى أنها كانت تساعد زوجته خلال فترة حملها، ما أتاح له التردد على المجني عليها.

ووفقًا لأقوال المجني عليها، فقد استغل المتهم وجودها بالمنزل، وتسلل ليلًا إلى حجرتها، مهددًا إياها بسلاح أبيض، واعتدى عليها جنسيًا كرهًا عنها، مستغلًا صغر سنها، ثم هددها بتصوير الواقعة لإجبارها على الصمت، واستمر في التعدي عليها على مدار فترة زمنية تجاوزت عامًا.

وأضافت المجني عليها أن تلك الاعتداءات أسفرت عن حملها، وقيامها بوضع طفل منه سفاحًا، مؤكدة أن جميع الأفعال تمت بالإكراه والتهديد.

يذكر أن القرار صدر  بعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية، وسماع المرافعة الشفوية، والمداولة قانونًا، ومطالعة نص المادة (٢/٣٨١) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير 2026 لورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وللنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية حتى تلك الجلسة.

الجريدة الرسمية