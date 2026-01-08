الأغذية العالمي: 45% من السودانيين يواجهون الجوع الحاد

18 حجم الخط

السودان، قال محمد جمال الأمين، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، إن الأزمة الغذائية التي تمر بها البلاد تُعد من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تصاعد حدة النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن نحو 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد نتيجة النزوح المستمر وانعدام الاستقرار.

النزوح وسوء الأوضاع الأمنية يدفعان مدنًا سودانية إلى حافة المجاعة

وأوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، خلال حديثه بقناة القاهرة الإخبارية، أن مدينتي كادوقلي والفاشر تعانيان أوضاعًا إنسانية قريبة من المجاعة، في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وأضاف محمد جمال الأمين أن برنامج الأغذية العالمي يواصل جهوده لتخفيف معاناة المدنيين، حيث يقدم مساعدات غذائية شهرية لحوالي 4 ملايين شخص في مختلف أنحاء السودان، مؤكدًا أن هذه الجهود تُبذل رغم التحديات الكبيرة التي تعرقل العمل الإنساني على الأرض.

نقص التمويل يهدد استمرار الدعم الغذائي ويجبر البرنامج على تقليص المساعدات

وأشار المتحدث إلى أن البرنامج يواجه أزمة تمويل حادة، إذ يبلغ حجم التمويل المتاح حاليًا نحو 695 مليون دولار فقط للفترة الأولى من العام الجاري، وهو ما لا يكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة، ويضع مستقبل المساعدات الغذائية في دائرة الخطر.

تقليص الدعم إلى 70% و40% يفاقم معاناة السكان السودانيين في مناطق الجوع والمجاعة

وأوضح أن نقص التمويل سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص الدعم الغذائي ليصل إلى نحو 70% للأشخاص الموجودين في مناطق المجاعة، وإلى حوالي 40% للأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد، ما يمثل تراجعًا كبيرًا في حجم الإعانات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

تحذيرات من تفاقم الجوع وسوء التغذية بين الأطفال والنساء في دارفور وكردفان

وحذر محمد جمال الأمين من أن تقليص الدعم الغذائي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء في مناطق مثل دارفور وكردفان، مؤكدًا أن هذه الفئات ستكون الأكثر تضررًا في حال استمرار نقص التمويل.

جهود لتوسيع الدعم الإنساني في السودان رغم الحصار وقلة الموارد المالية

وأشار المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إلى أن البرنامج يسعى إلى توسيع فترة الدعم الغذائي ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات الأكثر تضررًا، إلا أن هذه الجهود تصطدم بعقبات كبيرة، من بينها الحصار المفروض على بعض المدن وصعوبة الوصول إليها، إلى جانب محدودية التمويل المتاح.

