الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير

لجنة إنتخابات الوفد
لجنة إنتخابات الوفد
18 حجم الخط

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم السادس والأخير مع الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير. 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

وبدأ الحزب في استقبال أوراق الراغبين في الترشح منذ السبت الماضى ٣ يناير، ويستمر التقديم حتى الخامسة مساء اليوم الخميس ٨ يناير. 

وكانت اللجنة استقبلت عددا من المرشحين وهم الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل والدكتور السيد البدوى والمستشار بهاء أبو شقة والدكتور ياسر حسان والمهندس حمدى قوطه.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا. 

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

الدكتور عبد السند يمامة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور هاني سري الدين الدكتور السيد البدوى اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد انتخابات الوفد هانى سرى الدين رئيس حزب الوفد رئاسة حزب الوفد حزب الوفد جريدة الوفد
