التخطيط تعقد اجتماعا مع الجهات الوطنية لمتابعة تنفيذ آلية التعاون بين مصر والأردن والعراق

18 حجم الخط

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية، بشأن متابعة تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

وجاء ذلك تنفيذًًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمتابعة جهود تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي، أو اللجان المشتركة.

أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذ من اتفاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال الأطر المؤسسية للتعاون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحرص على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، وتحقيق المصالح المشتركة، والعمل المستمر على تنفيذ المشروعات التي تُعزز جهود التنمية مع البلدان.



‎وشهد الاجتماع مباحثات حول مستجدات التعاون الثلاثي على مستوى محاوره الستة، المتعلقة بالمجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية، والتعاون في مجال الطاقة، والتعاون في المجال الزراعي والامن الغذائي والمناطق اللوجستية، والتعاون في مجال نقل المسافرين بين الدول الثلاث، والتعاون في المدينة الاقتصادية الاردنية المشتركة، والتعاون في مجال التشييد والبناء.



‎وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي، والطيران المدني، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسلطة الطيران المدني، ومصلحة الجمارك، واتحاد الصناعات المصرية، هيئة الدواء المصرية.

تشغيل خطوط الملاحة بين مينائي نويبع والعقبة

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار تشغيل خطوط الملاحة بين مينائي نويبع والعقبة ونقل البضائع من/ وإلى العراق برا إلى/ ومن ميناء العقبة والذي يسير بشكل منتظم، ومناقشة الربط الكهربائي الثلاثي، وإنشاء بوابة التجارة الالكترونية بين (العراق، مصر، الأردن) من أجل تناقل البيانات الجمركية الكترونيًا لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومراقبة الحاويات بين العراق ومصر والأردن ودعمًا لخطة التجارة البينية بين الدول الثلاث.

فضلًا عن التعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول الثلاث، ودعم البيئة الممكنة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التشريعات والقوانين المنظمة والسياسيات، والتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز قدرة المرآه على الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وريادة الاعمال وضمان حصولها على دخل مستدام.

كما تم الاتفاق على دعوة الجانب المصري للجانب العراقي والأردني للمشاركة بالنسخة الثامنة من معرض تراثنا 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.