خارج الحدود

وكر لصوص، الرئيس الألماني يتهم الإدارة الأمريكية بتدمير النظام العالمي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وجه انتقادا لاذعا للسياسة ‌الخارجية الأمريكية في عهد ​الرئيس دونالد ترامب، وحث العالم على عدم السماح للنظام العالمي بأن "ينحدر ليتحول إلى وكر لصوص، يأخذ فيه عديمو الضمير ما يريدون"، على ‌حد وصفه.

الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام العالمي

وفي تصريحات جاءت شديدة اللهجة على غير ⁠المعتاد، وبدا أنها تشير إلى إجراءات مثل إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ‌الرئيس الألماني ​الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية: إن الديمقراطية العالمية تتعرض للهجوم حاليا كما لم يحدث من قبل.

ورغم أن دور الرئيس الألماني شرفي إلى حد كبير، ​فإن تصريحاته تحمل بعض الأهمية، كما أن لديه حرية أكبر في التعبير عن آرائه مقارنة بباقي السياسيين في بلاده.

الرئيس الألماني يهاجم إدارة ترامب 

ووصف شتاينماير ضم روسيا لشبه جزيرة ⁠القرم وحربها على أوكرانيا، بأنها "أحداث شكلت نقطة تحول"، وقال: إن سلوك الولايات المتحدة يمثل صدعا تاريخيا ثانيا.

وقال شتاينماير في كلمة ألقاها بندوة: "ثم هناك انهيار للقيم من شريكنا الأهم، الولايات المتحدة، التي ساعدت في بناء هذا النظام العالمي".

وأضاف: "‌الأمر يتعلق بمنع العالم من الانحدار والتحول إلى وكر لصوص، حيث يأخذ فيه الأكثر انعداما للضمير كل ما يريدون، وحيث يتم التعامل مع مناطق أو دول بأكملها على أنها ملك لقلة من ⁠القوى العظمى".

