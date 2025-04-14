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ثقافة وفنون

إبراهيم عبد المجيد ضيف بودكاست "كلام في الثقافة" على الوثائقية الليلة

إبراهيم عبد المجيد،
إبراهيم عبد المجيد، فيتو

 يحل الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري، ضيفا على بودكاست “كلام في الثقافة” على شاشة “الوثائقية”. 

 

إبراهيم عبد المجيد 

 ويتحدث إبراهيم عبد المجيد خلال اللقاء عن العديد من تفاصيل مسيرته الأدبية، وعن أعماله خاصة تلك التي أثرت المكتبة الأدبية والثقافية المصرية والعربية.

بودكاست كلام في الثقافة 

 ويستضيف بودكاست كلام في الثقافة نخبة متنوعة من الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين، ويوثق معهم رحلاتهم وتجاربهم الإبداعية في عالم الأدب والفكر والثقافة، وحكايات ما وراء الكتابة.

 ويتناول البودكاست أبرز المحطات المهمة في حياتهم، بدايةً من الأسرة والنشأة، مرورًا بالمدرسة والجامعة، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من أبرز القضايا العامة الثقافية والفكرية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، والتي تتعلق بحركة الأدب والهوية والفكر والوجدان العام للمصريين.

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ابراهيم عبد المجيد بودكاست كلام في الثقافة الوثائقية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد
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