رسميا، تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للالعاب المائية، وذلك في ضوء انتهاء التنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية بين الوزارة وبين الاتحاد الدولي للالعاب المائية.

وتضمن تشكيل اللجنة كلا من: المهندس خالد جميل رئيسا، والدكتور صلاح مصطفى منسي نائبا، والدكتور أسامة أحمد مختار سكرتيرا عاما، وخالد عمر أمينا للصندوق، وعضوية كل من: مريم محمد، والدكتور مروان أحمد، علي الغمراوي، وهبة الله علاء.

الاتحاد الدولي لألعاب الماء

وقد شهدت الفترة الماضية تنسيقا قانونيا وإداريا بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لألعاب الماء شمل كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنهاء كافة قراراتها وإجراءاتها الإدارية بما يحفظ كافة الحقوق  المتعلقة بالواقعة التى تعرضت لها أسرة السباحة المصرية وفقدانها أحد أبطالها الواعدين الابن الشهيد يوسف محمد عبد الملك.

وتعمل الوزارة فى اضطلاعها بالإشراف على الاتحادات الرياضية نحو إحكام رقابتها فى إطار قانوني وإداري يضمن استقرارها كمؤسسات رياضية وعدم تعرضها لأي من أشكال الإيقاف الدولي مراعاة للوائح والمواثيق الدولية وعدم التأثير على أبطالنا الرياضيين ومشاركاتهم بمختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية.

