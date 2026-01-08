أسرة طالبة أنهت حياتها بحي الساحل للنيابة: رفضنا خطبتها أثناء تعليمها

18 حجم الخط

استمعت نيابة الساحل إلى أقوال أسرة طالبة تخلصت من حياتها بتناولها حبة الغلال السامة بحي الساحل شمال محافظة القاهرة، وأكدوا أن ابنتهم كانت تمر بأزمة نفسية سيئة لرفضهم خطبتها لأحد الشباب خلال دراستها.

وأضافت أسرة الفتاة أنهم كانوا يريدون منها الانتهاء من تعليمها ثم الزواج، فدخلت في حالة نفسية سيئة ولم يتوقعوا أن تقوم بإنهاء حياتها وحاولوا إنقاذها ولكنها توفيت.

العثور على جثة طالبة بالساحل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثاني من العمر داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة لفتاة فى العقد الثاني من العمر، وبجوارها حبة الغلال السامة.

بعد الانتهاء من المعاينة المبدئية بمعرفة الجهات المختصة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما بدأ فريق من رجال المباحث الجنائية فى إجراء التحريات والاستماع إلى شهود العيان.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الجثة لطالبة وأنها كانت على خلاف أسري مع أسرتها، الأمر الذى يرجح إقدامها على التخلص من حياتها بتناولها حبة الغلال السامة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك".

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

