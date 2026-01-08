الخميس 08 يناير 2026
ثقافة وفنون

16 فبراير، بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل WEDNESDAY

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن شبكة نتفليكس، حددت تاريخ 16 فبراير المقبل، ليكون موعدا لبدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل WEDNESDAY، وسط تكتم شديد حول تفاصيل العمل وقصته.

وأوضحت التقارير، أن نتفليكس، قررت عرض الموسم الثالث من مسلسل WEDNESDAY، خلال عام 2027.

وأعلنت شبكة نتفليكس، رسميا عن انضمام  الممثلة إيفا جرين إلى طاقم عمل الموسم الثالث من مسلسل WEDNESDAY.

وذكرت شبكة نتفليكس، أن الممثلة إيفا جرين ستجسد دور"العمة أوفيليا"، شقيقة مورتيشيا آدامز، وظهرت إيفا من الخلف في الثواني الأخيرة، من الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.

موسم ثالث لمسلسل Wednesday

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثالث من مسلسل "Wednesday"، قيد التطوير المبكر، وينتظر المنتجون والكتاب، الضوء الأخضر والموافقة النهائية من شبكة نتفليكس للبدء في الإنتاج.

وذكرت التقارير، أن الموسم الثالث، سيحمل عنوان "Nightshade & Raven".

مواسم جديدة لمسلسل Wednesday

وحقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، نجاحا كبيرا بمجرد طرح حلقاته الثماني على منصة نتفليكس خلال عام ٢٠٢٣، ما جعله يكسر الرقم القياسي لمسلسل 'Stranger Things'، في عدد ساعات المشاهدة في أول أسبوع من طرحه، حيث حقّق 341 مليون ساعة مشاهدة، مقارنة بـ335 مليون ساعة لمسلسل Stranger Things.

فيما كشف صناع مسلسل Wednesday، أنهم بالفعل لديهم أفكار ومخططات لثلاث أو أربع مواسم، من المسلسل، في حال قررت منصة نتفليكس تجديد المسلسل لمواسم أخرى.

