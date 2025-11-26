الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيفا جرين تنضم إلى طاقم عمل الموسم الثالث من مسلسل WEDNESDAY

مسلسل WEDNESDAY،
مسلسل WEDNESDAY، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شبكة نتفليكس، رسميا عن انضمام  الممثلة إيفا جرين إلى طاقم عمل الموسم الثالث من مسلسل WEDNESDAY.

وذكرت شبكة نتفليكس، أن الممثلة إيفا جرين ستجسد دور"العمة أوفيليا"، شقيقة مورتيشيا آدامز، وظهرت إيفا من الخلف في الثواني الأخيرة، من الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.

 

Image

موسم ثالث لمسلسل Wednesday

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثالث من مسلسل "Wednesday"، قيد التطوير المبكر، وينتظر المنتجون والكتاب، الضوء الأخضر والموافقة النهائية من شبكة نتفليكس للبدء في الإنتاج.

 

Image

وذكرت التقارير، أن الموسم الثالث، سيحمل عنوان "Nightshade & Raven".

مواسم جديدة لمسلسل Wednesday

وحقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، نجاحا كبيرا بمجرد طرح حلقاته الثماني على منصة نتفليكس خلال عام ٢٠٢٣، ما جعله يكسر الرقم القياسي لمسلسل 'Stranger Things'، في عدد ساعات المشاهدة في أول أسبوع من طرحه، حيث حقّق 341 مليون ساعة مشاهدة، مقارنة بـ335 مليون ساعة لمسلسل Stranger Things.

فيما كشف صناع مسلسل Wednesday، أنهم بالفعل لديهم أفكار ومخططات لثلاث أو أربع مواسم، من المسلسل، في حال قررت منصة نتفليكس تجديد المسلسل لمواسم أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Wednesday WEDNESDAY بيرسي وايت Wednesday الاعلي مشاهدة Wednesday موسم ثاني ليدي جاجا Wednesday WEDNESDAY الموسم الثالث

مواد متعلقة

أغنية "بومباياه" لـ بلاك بينك تقتحم مسلسل “Wednesday”

نتفليكس تطرح الجزء الثاني من الموسم الجديد لمسلسل Wednesday

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية