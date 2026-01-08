حمدي أحمد، البرلماني والفلاح الفصيح الذي ناضل ضد الإنجليز ودخل الفن من باب السياسة

18 حجم الخط

حمدي أحمد ، الفلاح الفصيح، محجوب عبد الدايم الفنان المثقف، والبرلماني المعارض، أدواره السينمائية تعبر عن شخصية ابن البلد الأصيل، أجاد دور الفلاح والعمدة، من أشهر ادواره محمد أفندي في فيلم الأرض، رفضته شادية في ريا وسكينة، رحل في مثل هذا اليوم عام 2016.



ولد الفنان حمدي أحمد عام 1933، هو ابن حي بولاق، التحق بكلية التجارة، ومنها إلى معهد التمثيل، ليقدم خلال مشواره الفني 35 مسرحية، 25 فيلمًا، 80 مسلسلًا تليفزيونيًّا. إلى جانب مسلسلات الإذاعة، بدأ نبوغه في التمثيل من خلال فريق التمثيل بالمدرسة التوفيقية، ورشحه مدرب الفرقة في ذلك الوقت المخرج المسرحي فتوح نشاطي الذي أعجب بأدائه ورشحه لأداء دور الزعيم مصطفى كامل في إحدى مسرحياته بالمسرح، ونجح حمدي أحمد مما أغراه بالتقدم للدراسة بمعهد التمثيل وهو ما زال طالبًا بكلية التجارة واحتراف الفن، ونجح في الدور وصفق له الجمهور، فترك الدراسة بالتجارة وهو في السنة الثالثة ليتتلمذ على يد نبيل الألفي وحسين رياض وفتوح نشاطي وجورج أبيض وغيرهم، وبعد التخرج كانت البداية بفرقة مسرح التلفزيون مع السيد بدير.

مسرحية الأرض كانت البداية

بدأ حمدي أحمد التمثيل في المسرح فقدم لمسرح التليفزيون مسرحية "الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي وأخرجها سعد أردش، ثم مسرحيات الشوارع الخلفية، قلوب خالية، الشيخ رجب وغيرها حتى أطلق على ممثل الشرقاوي، ثم اتجه إلى السينما فقدم أول أدواره في القاهرة 30، السمان والخريف، أبناء الصمت، فجر الإسلام، وكانت آخر أعماله صرخة نملة.

في غمضة عين آخر أعماله

وفي الدراما قدم الفنان حمدي أحمد عددًا من المسلسلات الرائعة ومنها: جمهورية زفتى، إمام الدعاة، شارع المواردي، البوسطجي، القاهرة والناس، وآخر أعماله الدرامية في غمضة عين مع الممثلة داليا البحيري، نال تقديرًا وجوائز متعددة عن كل أدواره تقريبًا.

الكاتب موسى صبري

عن بداياته يقول الفنان حمدي أحمد: دخلت الفن من باب السياسة وكنت واحدًا من أبناء الجيل الذي عاصر ثورة يوليو 1952 عندما عانى كل الشعب من الظروف السياسية التي كان يعيشها في ظل القصر والاستعمار والاقطاع والفقر، حتى أن أول مظاهرة في حياتى خضتها وانا طالب ثانوي في مدرسة التوفيقية بشبرا وكانت للتنديد بحكم الانجليز، فقد كنت واحدا من أبناء حي بولاق، هذا الحي الشعبي العريق الذي مثل بالنسبة لي مدرسة سياسية خاصة تعلمت من خلالها معنى مقاومة الاحتلال، ورفض الظلم.



قدم الفنان حمدي أحمد في السينما شخصيات متنوعة ناجحة خاصة شخصية الفلاح حتى إنه وصف بالفلاح الفصيح، ومن أشهر أدواره محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30، وشخصية محمد أفندي في فيلم الأرض، انضم إلى الأحزاب اليسارية وعندما هبط فن السينما ـ على حد قوله ـ اتجه إلى العمل السياسي مرة ثانية نائبًا معارضًا فى البرلمان عن حزب العمل الاشتراكي عن دائرة بولاق.

نجيب محفوظ يرفضه في التمثيل

تعليقًا على فيلم أدائه دور محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30 عند عرضه قال الفنان حمدي أحمد: إن الأديب نجيب محفوظ صاحب القصة لم يكن مقتنعًا بترشيحه للدور؛ لكونه وقتها في بداياته الفنية، حتى أنه استقبله بطريقة سيئة على اعتبار أن دوره شخصية حقيرة سمحت بالتنازل عن كرامتها من اجل المال والسلطة باعتباره قوادا بزواجه من إحسان، لكنه بعد مشاهدته لأدائه في الفيلم غير رأيه تجاهه بالكامل، واعترف بإجادته التامة للدور، مشيرا الى انه تم تعديل سيناريو القاهرة 30 ثلاث مرات، حتى وصل لصورته النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.