ثقافة وفنون

وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير مراد وهبة

الدكتور مراد وهبة،
الدكتور مراد وهبة، فيتو
نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، عن عمر ناهز المائة عام، بعد مسيرة فكرية وفلسفية حافلة ترك خلالها أثرًا عميقًا في مسار الفكر العربي المعاصر.

وأوضح وزير الثقافة أن الدكتور مراد وهبة يُعد من أبرز دعاة التنوير في مصر والعالم العربي، حيث أسهم عبر مشروعه الفكري ومؤلفاته ومحاضراته في ترسيخ منهج التفكير العلمي وتعزيز ثقافة الحوار، الأمر الذي أثرى الساحة الفكرية على مدار عقود طويلة.

وتقدم الدكتور أحمد فؤاد هنو بخالص العزاء إلى أسرة الراحل وتلاميذه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

