الإعلامي محمد فودة يحتفى بميلاد فاروق حسني.. ويؤكد: قامة استثنائية صنعت مجد الثقافة المصرية

فارس الثقافة العربية وبصماته لا تزال تضىء دروب الفن والإبداع



فاروق حسني مدرسة متفردة في الحكمة والرؤية.. وتعلمت على يديه فنون الحياة ودروس القيادة



فودة: متحف فاروق حسني شمعة تضيء محراب الثقافة المصرية.. والافتتاح الأسبوع المقبل

حرص الكاتب والإعلامي محمد فودة على تقديم التهنئة إلى الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بمناسبة عيد ميلاده، معبرا عن تقديره العميق للدور الريادي الذي لعبه الوزير الأسبق في تشكيل وجدان المشهد الثقافي والفني المصري والعربي.

وأكد فودة في تهنئته، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وخاصية الاستوري بصفحته الرسمية "إنستجرام"، أن الفنان فاروق حسني يعد علامة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية المعاصرة، ورمزا يُحتذى به في الإبداع والريادة، مشيرا إلى أن مسيرته الحافلة ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وقال فودة في رسالته الى فاروق حسني "لقد كنت وما زلت نقطة تحول جوهرية في عالم الثقافة والفنون، وأسهمت بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، وتركت بصمتك الواضحة في مجال الفنون، وحملت على عاتقك مسؤولية كبيرة في دعم الثقافة والإبداع على جميع الأصعدة."



وهنأ الإعلامي والكاتب محمد فودة الفنان الكبير فاروق حسني بمناسبة افتتاح متحفه الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذا الصرح الثقافي الجديد يمثل "شمعة تضاء في محراب الثقافة المصرية"، وامتدادًا طبيعيًا لعطاء فني وثقافي ممتد، يعكس مسيرة رجل جعل من الجمال منهجًا، ومن الإبداع أسلوب حياة.

وأشار فودة إلى أن فاروق حسني استطاع خلال فترة توليه وزارة الثقافة أن يحدث نقلة نوعية في بنية المؤسسات الثقافية، وأن يرسخ مفاهيم الحداثة والانفتاح والتنوير، ويجعل من الثقافة جسرا للتواصل والحوار الحضاري بين مصر والعالم، كما أنه صاحب حلم المتحف المصري الكبير وواضع حجر الأساس الذى أصبح حقيقة.

وأضاف فودة إن الفنان الكبير فاروق حسني هو قيمة فنية وثقافية استثنائية لا تقدر بثمن، وقامة رفيعة ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، يسطرها التاريخ بأحرف من نور، لما قدمه من إنجازات ومساهمات شكلت ملامح الحركة الثقافية في مصر والعالم العربي، سيبقى علامة فارقة ورمزا خالدا من رموز الثقافة والتنوير."

واختتم فودة قائلًا "تعلمت منك فنان الحياة ودروس في الرؤية والذوق والقيادة، وستظل دائما صاحب أثر كبير في وجدان هذا الوطن، مضيفا "أتمنى لك عيد ميلاد سعيد ومليئ بالصحة والإشراق، وأن يظل عطاؤك النبيل مستمرا كما عهدناك دوما، ومزيدا من النجاحات والإنجازات التي تضاف إلى مسيرتك الزاخرة بالعطاء والتأثير."

