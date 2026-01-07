رحيل مراد وهبة، ابن رشد العصر الحديث

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا اليوم الفيلسوف المفكر الكبير الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة المرموق، الذي غادر تاركًا خلفه إرثا فكريا كبيرا.

من هو ابن رشد العصر الحديث؟

لقب الدكتور مراد وهبة بـ"ابن رشد العصر الحديث" لدفاعه الدائم عن الفلسفة وأهميتها في حياة البشر، كما أعرب في أحد المقابلات السابقة، حيث قال: "الفلسفة ليست ترفًا، والجمود الفكري هو أخطر آفات العصر"، حيث لم يكن يري في الفلسفة ترف أكاديمي، بل سلاح للمواجهة وأداة لتحرير الشعوب من أسر الجمود.

بدأ الدكتور مراد وهبة رحلته الأكاديمية مدرسًا للفلسفة عام 1958 بكلية المعلمين، وتدرج في المناصب العلمية بجامعة عين شمس حتى نال درجة الأستاذية عام 1972، وتولى رئاسة قسم الفلسفة لسنوات طويلة (1977-1986).

وكان سفير للفكر العربي في كبرى المحافل الدولية، حيث شغل منصب أستاذ زائر في جامعة موسكو (1968)، وجامعة الخرطوم، وصولًا إلى جامعة هارفارد العريقة عام 1976، كما أثرى المكتبة العربية بإسهاماته الصحفية والعلمية، حيث كان رئيسًا لتحرير ملحق "الفلسفة والعلم" بمجلة الطليعة، ومستشار لدار المعارف.

مؤسس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير

كان وهبة يؤمن بأن "العقل أقوى من الأيديولوجيا"، ومن هذا المنطلق أسس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير عام 1994، ليعيد اكتشاف فكر ابن رشد في مواجهة المد السلفي والأصولي، فالنسبة له، لم يكن "المعجم الفلسفي" الذي أنجزه مجرد كتاب، بل مرجع حي لضبط المصطلحات وتفكيك "المذاهب المغلقة".

وإلى جانب نشاطه الفكري، كان وهبة رجل مؤسسات من الطراز الرفيع، فأسس وترأس الجمعية الفلسفية الأفروآسيوية، وكان عضو فاعل في "الأكاديمية الإنسانية" والعديد من التحالفات الدولية من أجل السلام ومناهضة العنف، ومثل مصر في كراسي اليونسكو للفلسفة لسنوات طويلة.

مراد وهبة محارب الفلسفة في مصر

وسبق وأكدت الكاتبة إيمان رسلان في جلسة مكتبة الإسكندارية التي أقيمت ضمن فعاليات احتفالية “مئوية الدكتور مراد وهبة.. الصوت الحاضر” على شجاعته الفكرية التي لا يوجد لا مثيل، فهو الذي قاد حملة موسعة لمنع إلغاء مادة الفلسفة من المناهج التعليمية في عهد كمال الدين حسين، مؤكدًا أن مجتمع بلا فلسفة هو مجتمع بلا عقل، كما أنه شغل منصب المستشار العلمي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.