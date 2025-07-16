نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث مروري

تعرض نجل المخرج عمرو عابدين يحيى، لحادث مروري أليم في محيط معهد السينما بالجيزة.

وكتب المخرج عمرو عابدين من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قدر الله وماشاء فعل الحمد والشكر لله ربنا كريم وستار، نجا يحيى ابني من حادثة صعبة، كان صاحي ٣ أيام متواصلين جهد واخلاص شديد حبا في شغله لحد ماخلص تصوير مشروع تخرجه بمعهد السينما كمدير تصوير”

واضاف المخرج في منشوره: “مش من عادتي اكتب أخبار وحشة عني وعن أسرتي، لأن كل واحد فينا عنده وفيه اللي مكفيه والحمدلله علي شيء، لكن كل اللي طالبه دعائكم لـ يحيى بالشفاء العاجل وربنا يحفظه هو وكل ولادنا جميعًا ونشوفهم بكل خير وفي حفظ الله ورعايته”.

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