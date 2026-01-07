برواتب تصل لـ 350 دينارا، توفير فرص للمصريين في الأردن (رابط للتقديم)

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة، وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.

وأوضح البيان، أن هذه الفرص تأتي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري العمل في البلدين الشقيقين، بشأن استكمال إجراءات الربط الإلكتروني لتسهيل استخدام العمالة المصرية بالأردن، والحد من الظواهر غير القانونية المرتبطة بسوق العمل.

الفرص المتاحة

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الفرص المتاحة التي تم توفيرها بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالأردن تشمل العمل بإحدى المؤسسات الصناعية في مجال الصناعة والتعدين، لوظيفة مشغل ماكينات نسيج وخياطة، بـ (20) فرصة عمل، وبرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا، وفقًا للشروط والاشتراطات المعلنة.

الشروط المطلوبة

وتشمل الشروط المطلوبة: تشغيل ماكينات الخياطة والنسيج وإنتاج الخيوط والبلاستيك.. والخبرة في التعامل مع ماكينات كوتكس وتريكو، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وأكدت أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، وطبقًا للشروط الموضحة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي من هنا

حقوق العمالة المصرية

وشددت الوزارة على حرصها الدائم على فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي المنظم، بما يحفظ حقوق العمالة المصرية، ويعزز من سمعتها في أسواق العمل العربية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.