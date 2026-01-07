الدولار على مفترق طرق.. توقعات "وول ستريت" تكشف مصير العملة الأمريكية في 2026.. وهذه أبرز الأسواق المستفيدة

18 حجم الخط

شهد الدولار الأمريكي عام 2025 تحديات كبيرة، تركت علامات استفهام حول أدائه في 2026، فقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ثلاث مرات، إلى ضغوط متتالية على العملة الخضراء.

مصير الدولار في 2026

في هذا الإطار، تقدم كبرى مؤسسات وول ستريت توقعاتها المتباينة للعام المقبل، حيث تميل أغلبية التوقعات إلى تراجع إضافي للدولار، وإن كان بوتيرة أقل حدة من العام الحالي، في حين تمسك أقلية بتوقعات متفردة متفائلة.

تتفق أغلبية المؤسسات المالية الكبرى على أن عام 2026 قد يشهد استمرار ضعف الدولار، مدفوعا بعاملين رئيسيين، الأول مسار خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي، والثاني القلق المستمر بشأن سوق العمل الأمريكي، ومع ذلك، يتوقع أن يكون هذا التراجع أكثر اعتدالا، مدعوما بقوة النمو الاقتصادي الأمريكي والاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يتوقع “بي إن بي باريبا” أداء متذبذبا يتبعه استقرار نسبي، مع دعم محتمل من تدفقات الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي، كما يرى "مورجان ستانلي" أن التراجع قد يستمر حتى منتصف العام، قبل أن يبدأ التعافي مع اقتراب نهاية السوق الهابطة، في عام وصفه بأنه سيكون متقلبا.

أما “جيه بي مورجان”، يتبنى نظرة سلبية لكنها أقل حدة، مشيرا إلى أن القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي تكبح مسار التراجع، ويتوقع ارتفاعا طفيفا لليورو مقابل الدولار إلى مستوى 1.20، وبالنسبة لبنوك ستاندرد تشارترد، يو بي إس، وفرانكلين تمبلتون يجمعون على أن بيئة ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة ستدعم الأصول الخطرة والعملات الأجنبية مرتفعة العائد، مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية، على حساب العملة الأمريكية.

تمسك بتوقعات تعافي الدولار

وسط هذا الإجماع على التراجع، يبرز توقع متفرد ومتفائل يدعمه دويتشه بنك وسيتي جروب، وإن كان لأسباب مختلفة، حيث يخالف سيتي جروب، الإجماع ويتوقع تعافي الدولار في النصف الأول من 2026، مع عودة النمو الأمريكي للتسارع، وتراجع اليورو إلى 1.10 دولار، ويرى أن الضغوط الهيكلية على العملة تحتاج لسنوات حتى تظهر.

أما دويتشه بنك، يتوقع استقرار سعر صرف الدولار أمام اليورو عند مستواه الحالي تقريبا بنهاية العام، مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي القوية نحو الأسهم الأمريكية، والتي قد تعززها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والتدابير الضريبية بموجب قانون ترامب.

التأثيرات المتوقعة على الدولار

ينتظر أن تكون تداعيات هذا المسار المتوقع للدولار واسعة النطاق، تتمثل في دعم الأسواق الناشئة، وفقا لباركليز وستاندرد تشارترد، قد يسهم ضعف الدولار في دعم أسهم وسندات الأسواق الناشئة، لتصبح أكثر جاذبية بسبب تكلفتها المنخفضة نسبيًا والعوائد المرتفعة.

كما يتوقع تعزيز الصادرات الأمريكية، حيث يرى بنك أوف أمريكا أن تراجع العملة سيعزز تنافسية السلع والخدمات الأمريكية عالميا، مما يدعم أرباح الشركات المصدرة والمتعددة الجنسيات.

وتظل هذه السيناريوهات مرهونة بتطورات غير محسوبة، أبرزها التعيين القادم لرئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، وما قد يجلبه من شكوك حول استقلالية البنك المركزي، وهو عامل يذكره المحللون كمصدر خطر محتمل على ثقة الأسواق بالدولار.

محضر اجتماع الفيدرالي يكشف توجها حذرا لخفض الفائدة مع تركيز على مكافحة التضخم

يشار إلى أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير كشف عن نقاشات متوازنة بين أعضائه، حيث ظهر توجه عام نحو الحذر في سياسة الخفض المستقبلي لأسعار الفائدة، وسط مخاوف من استمرار التضخم المرتفع.

توجه حذر نحو خفض الفائدة

رأى غالبية المشاركين أن إجراء مزيد من التخفيضات سيكون مناسبًا فقط إذا انخفض التضخم بمرور الوقت وفقًا للتوقعات.

وأشار بعض الأعضاء إلى أن القرار الأخير (خفض ديسمبر) كان متوازنا بدقة، بينما رأى آخرون أن الإبقاء على الأسعار دون تغيير كان خيارا مطروحا.

تحذيرات من مخاطر التضخم

سلط العديد من المشاركين الضوء على خطر ترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة، محذرين من أن تخفيضات الفائدة الإضافية السريعة قد تُفسر على أنها تراجع عن الالتزام بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

في ضوء التوقعات الاقتصادية، اقترح بعض الأعضاء أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بعد خفض ديسمبر سيكون الإجراء المناسب على الأرجح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.