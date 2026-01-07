مجلس القيادة اليمني: إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد هروب الزبيدي

18 حجم الخط

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد فرار رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي إلى مكان غير معلوم".

وجاء قرار مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، إعفاء وزيري النقل عبد السلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما، متبوعا بتوصية تتضمن إحالتهما إلى التحقيق.

كما أقر المجلس - بحسب وكالة "سبأ"- خلال اجتماعه الطارئ "ملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع".

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.

كما أفادت وكالة "سبأ"، سابقا، بأن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أصدر قرارا بإسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من المجلس وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم".

