7 معلومات عن كورنيش البر الغربي في الأقصر: «واجهة سياحية عالمية»

18 حجم الخط

شهدت محافظة الأقصر افتتاح مشروع تطوير كورنيش البر الغربي الجديد بمدينة القرنة، ليكون لوحة فنية تطل على نهر النيل وممشى سياحي عالمي بطول 1930 متر، وفي السطور التالية ترصد بوابة «فيتو» أبرز المعلومات.

مشروع تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي بالأقصر

1- أعمال مشروع تطوير كورنيش البر الغربي تمت على 3 مراحل.

2- المرحلة الأولى بطول 500 متر، تم خلالها إنشاء عدد 11 بازارًا بمساحة 550 م2، ومسرح مكشوف بسعة 350 فردًا، وخزان مياه حريق بسعة 270 م3، وإنشاء ممشى زجاجي بامتداد 40 مترًا طوليًّا داخل نهر النيل بمساحة 550 م2، وإنشاء عدد 2 مطعم بمساحة 600 م2، ورفع كفاءة المطعم القائم بمساحة 600 م2، وإنشاء نافورة مضيئة بقطر 13.5 م، وعدد 2 مرسى عائم بمساحة 200 م2 للواحد، وزراعات بمساحة 3000 م2، وارضيات ومشايات بمساحة 11000 م2، وطريق خدمى من الخرسانة الممسوسة بطول القطاع،و16 برجولة، و125 مقعد جلوس، ورفع كفاءة الطرق والجزر والميادين الرئيسية بمساحة 15000 م2، وعمل بوابات حديدية لاحكام السيطرة علي مداخل ومخارج الكورنيش.

3- إنشاء السوق السياحي الملحق بكورنيش النيل بالبر الغربي بالقرنة مساحة 1500 متر مسطح عبارة عن 22 بازار بمتوسط مساحة البازار الواحد 15 مترًا مسطحًا ويحتوي المشروع علي دورات مياه سيدات ورجال وغرفة أمن وكاميرات وغرفة كهرباء ومشايات مغطاة وجدارية تحتوي علي رسومات تمثل الهوية البصرية للأقصر وتجاليد من الخشب العزيزي طبقا للهوية البصرية وأرضيات من التشكيلات الجرانيت المحلي ومداخل خاصة بذوي الهمم والمشروع يشمل منظومة إطفاء حريق ومنظومة كاميرات عدد 31 كاميرا تغطي جميع المداخل والطرقات وحول المبنى.

3- تطوير ورفع كفاءة موقف مدينة القرنة بمساحة 5500 م2 والذي تضمن إنشاء عدد 4 بوابات إلكترونية ورفع كفاءة المسجد القائم ليسع عدد 150 مصلى ورفع كفاءة الموقف عن طريق عمل أرضيات من الخرسانة الهيلكوبتر بمساحة 3200 م2 وإنشاء موقف الموتوسكيلات بمساحة 1800 م2.

4- تطوير ورفع كفاءة موقف الاتوبيسات والدواب بمساحة 6000 م2 والذي تضمن إنشاء عدد 10 بازارات ومحلات تجارية بمساحة 250 م2، إنشاء موقف للدواب به 14 بايكة بمساحة 450 م2، وإنشاء عدد 3 ورش حرفية بمساحة 125 م2، ورفع كفاءة موقف الاتوبيسات ليسع عدد 14 أتوبيسًا، وعمل خرسانات ممسوسة بمساحة 2650 م2، ورفع كفاءة المطعم القائم.



5- المرحلة الثانية بالقطاع الثانى من المشروع، أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة القرنة بطول 400 متر، تضمنت أعمال تدبيش بطول 400 م، وإنشاء سور للكورنيش بطول 400 م، وأرضيات ومشايات بمساحة 2000 م2، وتأسيس وتمهيد طريق أسفلت بمساحة 4200 م2، و4 برجولات علي النيل.

6- القطاع الثالث من أعمال المرحلة الثانية، شهد اعمال امتداد الكورنيش للميناء السياحي بمدينة القرنة بطول 500 م، تضمنت أعمال تدبيش بطول القطاع وإنشاء سور للكورنيش بطول القطاع وأرضيات ومشايات بمساحة 1500 م٢ وأعمال تمهيد وإنشاء طريق من الانترلوك بطول الامتداد بمتوسط عرض 9 م وأعمال أكتاف وميول لسند جوانب الطريق من الخرسانة المسلحة و25 مقعد جلوس وإنشاء بيارة ري ملحقة بالكورنيش، كما تم إلحاق مشروعين بالكورنيش وهما تطوير ورفع كفاءة حديقة الميناء السياحي القديم وتطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب البعيرات بالقرنة المطل على الكورنيش.

7- المرحلة الثالثة والأخيرة جاري العمل بامتداد الكورنيش الجنوبي حتى مرشح المياه بطول 50 ويتضمن أعمال تدبيش بطول الامتداد وإنشاء سور للكورنيش بطول الامتداد، وعدد 7 محلات وكافتيريات بمساحة 125 م٢ للواحد، وعدد 2 مطعم بمساحه 470 م٢ للواحد، ومنطقة ألعاب اطفال، ونافورة راقصة، ومناطق مفتوحة، ومسطحات خضراء، ومقاعد جلوس وبرجولات، ونقطة ارتكاز أمني وإسعاف، وخدمات عامه ودورات مياه، وبارك سيارات، وتأسيس وتمهيد طريق أسفلت بطول الامتداد، وعدد 10 برجولات على النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.