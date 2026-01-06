الثلاثاء 06 يناير 2026
اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه، في بداية حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 47.21 جنيه.

سعر البيع 47.31 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 55.28 جنيه.

سعر البيع 55.55 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 63.87 جنيه.

سعر البيع 64.18 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.54جنيه. 

 سعر البيع 12.61 جنيه.  

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.84 جنيه. 

سعر البيع 12.88جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 152.33 جنيه.

سعر البيع 154.03جنيه.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. ت

تفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية إستراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

الجريدة الرسمية