ارتفاع الأسهم الأوروبية مع استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع واسع، حيث لامست بعض المؤشرات مستويات قياسية مع متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية عقب الحرب التي أدت إلى إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.63%، سجل مؤشر فوتسي البريطاني صعودا بنسبة 1.18%.

كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.32%، وكذلك سجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعاََ بنسبة 0.11%.

وارتفعت أسهم شركة الخدمات اللوجستية InPost بنسبة 26.8% خلال جلسة الثلاثاء، لتتصدر مؤشر Stoxx 600 عند الإغلاق، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أنها تلقت عرضا مبدئيا للاستحواذ على كامل أسهمها.

وأوضحت InPost في بيانها أنه لا يمكن ضمان أن يؤدي هذا العرض إلى صفقة فعلية.

أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية بدأت العام بموجة صعود قوية، تقودها أكبر شركات رقائق الذاكرة في العالم بدعم من الطلب المستمر المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وانهت أسهم الشركة الهولندية ASMI التداول مرتفعة بنسبة 7.8%، وأسهم BESI أضافت 4.7%.

أما أسهم شركة الأدوية الدنماركية العملاقة Novo Nordisk فقد أغلقت مرتفعة بنحو 5%، بعد أن قلصت بعض مكاسبها السابقة، وذلك عقب إطلاق دواء Wegovy لإنقاص الوزن في الولايات المتحدة يوم الاثنين، هذه الخطوة عززت استمرار المكاسب التي حققتها الشركة في الجلسة السابقة بنسبة 5%.

اهتمام ترامب بضم جرينلاند

في السياق السياسي، دفع القادة الأوروبيون ضد تجدد اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جرينلاند، مؤكدين أن الأمن في القطب الشمالي يجب أن يتحقق بشكل جماعي.

وجاء في البيان: "مملكة الدنمارك بما في ذلك جرينلاند جزء من حلف الناتو."

تشير تحركات السوق إلى أن المستثمرين هذه المرة يبددون المخاوف من تصاعد التوترات، ويظلون واثقين في الأصول عالية المخاطر مع بداية العام الجديد.

وارتفعت أسهم شركات الدفاع في الجلسة السابقة، وبعضها واصل المكاسب يوم الثلاثاء، حيث صعدت أسهم شركة الطائرات المقاتلة السويدية Saab بنسبة 6.6%.

كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع الآسيوية للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، رغم الأداء المتباين في المنطقة، مع تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية بعد الحرب الأمريكية في فنزويلا.

وفي الولايات المتحدة، قاد مؤشر داو جونز الصناعي المكاسب في منتصف التداول مرتفعًا بنحو 0.5%.

