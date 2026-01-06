الأهلي يقترب من حل أزمة مهاجمه السلوفيني جراديشار

18 حجم الخط

تسعى إدارة النادي الأهلي لحل أزمة الأجانب في الفريق من أجل التعاقد مع عناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تطورا إيجابيا في أزمة اللاعب السلوفيني جراديشار، حيث تم عقد جلسة مؤخرا مع وكيله تم خلالها الاتفاق على إعارة اللاعب.

وأوضح وكيل اللاعب خلال الجلسة أنه يرحب بفكرة الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي سيساعد في إيجاد عرض مناسب للاعب، كما وافق النادي على تحمل جزء من راتب اللاعب في حال تمت إعارته.

جراديشار يتحفظ على الرحيل لأحد الأندية المصرية

ومن جانبه تحفظ جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فكرة الرحيل إلى أحد الأندية المصرية في ميركاتو الشتاء الحالي، مؤكدا رغبته في الاستمرار مع الفريق أو الرحيل إلى الخارج.

وقال مصدر مقرب من اللاعب: إن أزمة الراتب السنوي لن تكون الوحيدة في مسألة فك الارتباط معه، ولكن أيضا رفض اللاعب فكرة اللعب في الدوري المصري الممتاز حال الرحيل عن الأهلي، مما يعيق فسخ التعاقد معه وسط محاولات من للأهلي لحسم هذا الملف بشكل ودي.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

