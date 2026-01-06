الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يقترب من حل أزمة مهاجمه السلوفيني جراديشار

جراديشار،فيتو
جراديشار،فيتو
18 حجم الخط

تسعى إدارة النادي الأهلي لحل أزمة الأجانب في الفريق من أجل التعاقد مع عناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تطورا إيجابيا في أزمة اللاعب السلوفيني جراديشار، حيث تم عقد جلسة مؤخرا مع وكيله تم خلالها الاتفاق على إعارة اللاعب.

وأوضح وكيل اللاعب خلال الجلسة أنه يرحب بفكرة الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي سيساعد في إيجاد عرض مناسب للاعب، كما وافق النادي على تحمل جزء من راتب اللاعب في حال تمت إعارته.

جراديشار يتحفظ على الرحيل لأحد الأندية المصرية 

ومن جانبه تحفظ جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فكرة الرحيل إلى أحد الأندية المصرية في ميركاتو الشتاء الحالي، مؤكدا رغبته في الاستمرار مع الفريق أو الرحيل إلى الخارج. 

وقال مصدر مقرب من اللاعب: إن أزمة الراتب السنوي لن تكون الوحيدة في مسألة فك الارتباط معه، ولكن أيضا رفض اللاعب فكرة اللعب في الدوري المصري الممتاز حال الرحيل عن الأهلي، مما يعيق فسخ التعاقد معه وسط محاولات من للأهلي لحسم هذا الملف بشكل ودي.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أزمة جراديشار الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري النادي الأهلي

مواد متعلقة

مهاجم الأهلي يتحفظ على فكرة الرحيل لأحد الأندية المصرية، تعرف على التفاصيل

اتفاق جنتلمان بين الأهلي وجراديشار على رحيله في يناير

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية