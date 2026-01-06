13 يناير موعد محاكمة عاطلين بتهمة سرقة السيارات في المرج

الثلاثاء 06 يناير 2026
حددت محكمة جنايات القاهرة 13 يناير الجاري موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة المرج.


البداية كانت عندما نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزتهما (سيارة، أدوات تقطيع).


وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.


وبإرشادهما، تم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (بائعي خردة، سمكري سيارات – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية)، وتم ضبطهم وبحوزتهم السيارات وأجزاء منها.


عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
 

