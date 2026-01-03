عبد السند يمامة: لم أتخذ قراري النهائي بشأن الترشح على رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إنه لم يتخذ قراره النهائى بشأن الترشح على رئاسة حزب الوفد من عدمه، لافتا إلى أنه سيعلن قراره النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": إنه “وفقا للائحة الحزب الداخلية فأنا رئيس حزب الوفد لأول مارس وحتى انتخاب رئيس جديد للوفد”، مشيرا إلى أنه عند اتخاذ قراره النهائي بالترشح من عدمه سيعلنه على الجميع.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم السبت ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بـ مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير الجاري.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.