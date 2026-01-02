خطوات الحصول على عداد مياه إلكتروني دائم لمنزلك

18 حجم الخط

تكثف وزارة الإسكان من تحركاتها وجهودها للتحول الرقمي وزيادة خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين وسرعة أداء الخدمات، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

وتقدم الوزارة حزمة من الخدمات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، وأتاحت حزمة من الخدمات المتنوعة.

ونستعرض خطوات التقديم على طلب توصيل عداد مياه دائم:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة:

1 - آخر إيصال سداد من البنك

2 - رخصة البناء

3 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه

4 - نموذج التصالح بعد المخالفة

5 - مقايسة الصرف الصحى (إجبارى فى حالة الأراضى)

6 - تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة)

7 - محضر الاستلام

8 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات).

وعلى مستوى خطوات سداد الفواتير إلكترونيا كالتالي:

- تحميل تطبيق (125-HCWW) متاح مجانًا على الهاتف المحمول.

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- ظهور قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- التطبيق يتيح للمواطن سداد الفواتير لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء).

