الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني
سعر الدينار الأردني
18 حجم الخط

سعر الدينار الأردني، شهد سعر الدينار الأردني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2026.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية. 

الدينار الاردنى 
الدينار الأردنى، فيتو

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو  66.56 جنيها للشراء، و 66.94 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو  66.29 جنيها للشراء، و66.94 جنيها للبيع.

الدينار الأردني العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

الدينار الأردني هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويرمز له بالرمز (JOD)، ويصدره البنك المركزي الأردني.

ويُعد الدينار من العملات المستقرة نسبيًا في المنطقة العربية، ويحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية.

وتم إصدار الدينار الأردني رسميًّا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، وتم ربطه بسلة عملات في البداية، ثم تم تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي لاحقًا، مما ساهم في استقراره النقدي على مدى العقود الماضية.

ويُعتبر الدينار من أقوى العملات العربية، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والتجارية داخل الأردن، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات الأردنية في تحويلاتهم المالية من الخارج.

الدينار الاردنى 
الدينار الأردنى، فيتو

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البني الفاتح.

دينار واحد: باللون الأخضر، يحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال.

خمسة دنانير: باللون الأزرق الفاتح، وتظهر عليها معالم تاريخية من الأردن.

عشرة دنانير: باللون الأحمر، وتضم صورة الملك عبد الله الأول.

عشرون دينارًا: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الملك عبد الله الثاني.

خمسون دينارًا: باللون الذهبي، وهي أكبر فئة متداولة، وتُظهر معالم حضارية أردنية مميزة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات: ½ دينار، و¼ دينار، و100 فلس، و50 فلسًا، و25 فلسًا. وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والبرونز.

وضع الدينار الأردني في السوق

 

يُعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة العربية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

كما يحتل مكانة قوية في التعاملات المالية بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في مجالات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية.

كما تشهد العملة الأردنية تطورات دورية في تصميمها وعلاماتها الأمنية لضمان الحماية من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزى المصرى الدينار الأردني اليوم الاثنين أمام الجنيه بنك مصر ختام تعاملات اليوم سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري سعر الدينار الاردني في البنك المركزي سعر الدينار الأردني سعر الدينار

مواد متعلقة

البلاستيك بـ30 جنيها، أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الإثنين 5 يناير 2026 (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الإثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية

الأكثر قراءة

نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

"القومى لتنظيم الاتصالات": لا زيادات جديدة فى أسعار كروت الشحن رغم الغلاء (فيديو)

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف محمد صلاح في مرمى بنين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية