الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قراران جديدان لوزارة الاستثمار بشأن تصدير الرمال البيضاء ومخلفات الزنك

وزير الاستثمار حسن
وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو
18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 4 (تابع)، الصادر في 5 يناير 2026، قرارين جديدين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن عدم سريان حظر تصدير خام الرمال البيضاء على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة، وحذف صنف مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك
-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 582 لسنة 2025، بشأن عدم سريان حظر تصدير خام الرمال البيضاء الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 269 لسنة 2025 المشار إليه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 586 لسنة 2025، بشأن حذف صنف مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) بند جمركى (2620.11) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022، فى شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
 

 

وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت

تحت رعاية وزارة الاستثمار، انطلاق معرض "أوتوتك 2025" بمشاركة محلية ودولية واسعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارات وزارة الاستثمار تصدير خام الرمال البيضاء حظر تصدير خام الرمال البيضاء عمليات الجلفنة بالزنك

مواد متعلقة

وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت

تحت رعاية وزارة الاستثمار، انطلاق معرض "أوتوتك 2025" بمشاركة محلية ودولية واسعة

وزارة الاستثمار تستعرض المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية

وزارة الاستثمار: نستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في جاهزية الأعمال

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تأكيدا لـ فيتو.. إبراهيم عادل أساسيا، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

انطلاق البعثة التجارية لقطاعي التغليف والأغذية إلى أبيدجان 11 يناير

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

المزيد
الجريدة الرسمية