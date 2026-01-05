قراران جديدان لوزارة الاستثمار بشأن تصدير الرمال البيضاء ومخلفات الزنك

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 4 (تابع)، الصادر في 5 يناير 2026، قرارين جديدين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن عدم سريان حظر تصدير خام الرمال البيضاء على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة، وحذف صنف مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك

-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 582 لسنة 2025، بشأن عدم سريان حظر تصدير خام الرمال البيضاء الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 269 لسنة 2025 المشار إليه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 586 لسنة 2025، بشأن حذف صنف مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) بند جمركى (2620.11) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022، فى شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.

