مدرب برشلونة: لا نستحق هذا الفوز أمام إسبانيول وهناك أمور عديدة بحاجة للتغيير

قال فليك، مدرب برشلونة، إن فريقه لا يستحق الفوز الذي حققه على إسبانيول بنتيجة 2-0، مساء السبت، في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكد فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة (موندو ديبورتيفو): "بصراحة لا نستحق هذا الفوز، لأن إسبانيول كان أفضل طوال المباراة، وقدم أداء رائعا، لست راضيا عن أداء الفريق لمدة 80 دقيقة".

واستدرك: "ولكن في آخر 10 دقائق، نجحنا في تسجيل هدفين، وحققنا الفوز، وأنا سعيد بالنقاط الثلاث، والبدلاء صنعوا الفارق".



ولمح المدرب الألماني "هناك أمور عديدة بحاجة لتغيير، لا أريد الخوض في تفاصيل".

واصل "لم يكن من السهل علينا العودة بعد الاستراحة، ولكن هذا الفوز يمنحنا ثقة أكبر، ورسالة مهمة لمنافسينا في الدوري، لقد انتصرنا بعد معاناة".

وانتقل هانزي فليك للإشادة بحارس مرمى الفريق، جوان جارسيا، قائلا "إنه من أفضل حراس المرمى في العالم، أنا سعيد بتواجده معنا، وسعيد بقرار التعاقد معه".

واصل مدرب برشلونة "في مثل هذه المباريات الصعبة، يبرز دور وأهمية حارس المرمى، جوان جارسيا يؤدي بثقة وهدوء بفضل عمله مع مانولو (مدرب إسبانيول) الذي يؤدي عملا رائعا مع فريقه".

وختم هانزي فليك "ريال مدريد لديه أيضا حارس مرمى رائع، وكذلك جميع الفرق الكبيرة".

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز الثمين في معقل إسبانيول إلى 49 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلاقي ريال بيتيس، مساء الأحد، في إطار نفس الجولة.

