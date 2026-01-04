الأحد 04 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

يستعد برشلونة للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.

موعد مباراة برشلونة المقبلة 

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأربعاء 7 يناير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

 

وكان فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، حقق فو ثمين على خصمه إسبانيول، مساء السبت، في ديربي كتالونيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.


واستضاف ملعب "كورنيا إل برات" مباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد إسبانيول 


ونجح حامل اللقب، برشلونة، في تحقيق فوز صعب على إسبانيول بهدفين دون رد، عن طريق ثنائية داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي.

 

جاء هدف برشلونة الأول بعد تمريرة عرضية من فيرمين ليقابلها داني أولمو ويسدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 86.

 

وجاء هدف برشلونة الثاني بعد انطلاقة من فيرمين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية ويقابلها ليفاندوفسكي بلمسة رائعة وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 90.

برشلونة يتصدر ترتيب الليجا

وبهذه النتيجة واصل برشلونة تربعه على ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة حيث يتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

 


 

