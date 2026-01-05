موعد مباراة المقاولون ضد غزل المحلة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، يستضيف فريق المقاولون بقيادة سامي قمصان المدير الفني، نظيره غزل المحلة بقيادة علاء عبدالعال اليوم الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس الرابطة.

موعد مباراة المقاولون ضد غزل المحلة

وتنطلق صافرة مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والمقاولون العرب



ومن المقرر أن تُذاع مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في كأس الرابطة، عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

موقف المقاولون وغزل المحلة

يدخل فريق المقاولون العرب المباراة وهو في المركز الرابع برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، ويطمح لاستغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

حكام مباراة المقاولون ضد غزل المحلة

ويدير لقاء المقاولون العرب ضد غزل المحلة طاقم حكام مكون من الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وكريم السعيد (مساعدين) ’ محمد ممدوح (حكمًا رابعًا) ’ الدولي طارق مجدي ورجب محمد (تقنية الفيديو).

قائمة غزل المحلة أمام المقاولون



وكان علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة أعلن عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب على النحو التالى:

عامر عامر، أحمد العربي، معاذ عبد السلام، أحمد ياسر، أحمد شوشة، يوسف حسن، أحمد العش، رشاد العرفاوي، أحمد رأفت، عموري، أحمد جمال، بسام وليد، أرموشة، أشرف مجدي، محمود صلاح، سعيدي كيبو، يحيى زكريا، أوفا، محمود مجدي، جريندو، موري توريه، وعاطف الحكيم

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر



ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

