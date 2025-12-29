بكلمات مؤثرة ومجموعة صور، هاني رمزي ينعي والدته

18 حجم الخط

نعى الفنان هاني رمزي والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر مجموعة من الصور مع والدته وكتب كلمات مؤثرة.

قال هاني رمزي: “أمى سابتنى وراحت السما.. ست الحبايب وروح قلبى وأحن قلب عليا مش عارف ازاى الأيام هتبقى عاملة إزاى من بعدك يا أمى الله يرحمك يا أمى وينيح روحك يا حبيبتى”.

وفاة والدة هاني رمزي

وأعلن شقيق الفنان هاني رمزي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدته، قائلا: "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

هاني رمزي رفقة أشقائه ووالدته الراحلة

تكريم هاني رمزي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وفي وقت سابق كان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد كرم الفنان هاني رمزي، خلال دورته العاشرة، والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي.

هاني رمزي يعد واحدا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، تميز بخفة دمه وأسلوبه الخاص الذي جمع بين الكوميديا الاجتماعية والقضايا الإنسانية، وقد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره من خلال المسرح، حيث كانت بدايته مع الراحل وحيد سيف في مسرحية "أنا عايزة مليونير".

كما شارك الفنان الكبير محمد صبحي في مسرحيتي " تخاريف" و"وجهة نظر" وتوالت بعدها العديد من المسرحيات منها "ألابندا وعفروتو وكده أوكيه وأبو العربي"، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية المميزة، حتى أصبح واحدا من أهم صناع الضحك في مصر.

