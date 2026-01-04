تفاصيل مزاد الجمارك لبيع سيارات بورش كايين وBMW وفولفو وكاديلاك ومرسيدس

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، من خلال الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم جلسة المزاد العلني لبيع 132 من لوطات السيارات المخزنة بمخازن جمارك الإسكندرية والقاهرة والسلوم.

ومن المقرر أن يقام المزاد فى الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك



والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، وهى سيارات ملاكى وبيك آب وميكروباص ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة، وتشمل أنواع (بورش كايين وBMW وفولفو وكاديلاك ومرسيدس وهيونداي واسكودا اوكتافيا وفولكس بيتلز وأودى وبروتون وشيفروليه وكيا كرنفال وتويوتا وجيب شيروكي وجاجوار ونيسان التيما وفورد اكسبلورر ولينكولن وفولفو وهامر H2 وكرايسلر ورانج روفر ولاندكروزر ودودج وهوندا وميتسوبيشي.. وغيرها).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية - امتداد شارع رمسيس برج رقم ۲.

ويمكن معاينة السيارات بساحات مخازن جمارك السيارات بالإسكندرية والسلوم ومطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويسقط حق أصحاب المهامل ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة والمعاينة أساس البيع.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط بمبلغ 400جنيه وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وشراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد

ويكون البيع طبقا الشروط المدونة بكراسة الشروط وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة 21من قانون 182لسنه 2018ولائحته التنفيذية.

ويجب على من يرسو عليه المزاد سداد باقى الثمن الـ (70%) بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك خلال 15من اليوم التالى لرسو المزاد عليه في ضوء نص المادة 94من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182لسنة 2018.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.



ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 149من اللائحة التنفيذية للقانون 182لسنة 2019على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تأخير بحد اقصى سبعة أيام.

وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 50 ألف جنيه تأمين دخول المزاد في حالة عدم الشراء.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميـع السيارات المباعة بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسيه تحت إشراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشترى ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.

ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء اكثر من لوط دفع وصل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللوط الثاني ويتم وضـع وصـل تأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لم يؤخذ منه عطاء.



ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

والبيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع

